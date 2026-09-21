Xu hướng "Du lịch ngủ" lạ đời bùng nổ: Vì sao ngày càng nhiều người sẵn sàng trả tiền để được ngủ ngon ở một nơi xa?

Ảnh minh họa Independent

Phần lớn xu hướng du lịch chỉ tồn tại trong một mùa. Nhưng “du lịch ngủ” lại đang đi theo hướng ngược lại, từ một ý tưởng ngách trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trở thành thay đổi đáng chú ý trong cách du khách lựa chọn nơi lưu trú.

Ý tưởng này khá đơn giản: thay vì xem nghỉ ngơi là khoảng thời gian chen giữa các hoạt động tham quan, ngày càng nhiều du khách lên kế hoạch cho những chuyến đi với mục tiêu chính là ngủ ngon và phục hồi thể chất, theo Everyday Tourist.

Du lịch giấc ngủ là gì?

“Du lịch ngủ” (sleep tourism) là hình thức du lịch trong đó chỗ ở và lịch trình được thiết kế có chủ đích nhằm cải thiện chất lượng giấc ngủ, thay vì chỉ quảng bá sự thư giãn nói chung.

Theo National Geographic, xu hướng này phát triển song song với sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với sức khỏe giấc ngủ và khả năng phục hồi. Marketplace cũng ghi nhận lĩnh vực này đang mở rộng từ các khách sạn cao cấp sang hoạt động du lịch phổ thông.

Điểm chung của những dịch vụ thực sự tập trung vào giấc ngủ là yếu tố thiết kế. Phòng có rèm cản sáng, kiểm soát tiếng ồn, chăn có trọng lượng hoặc hệ thống chiếu sáng được lựa chọn nhằm hỗ trợ giấc ngủ, thay vì chỉ phục vụ mục tiêu tiện nghi thông thường.

Khi cả kỳ nghỉ được dành cho việc nghỉ ngơi

Ở cấp độ cao nhất, du khách có thể lựa chọn những khu nghỉ dưỡng chuyên biệt, nơi toàn bộ trải nghiệm được xây dựng xoay quanh việc phục hồi thay vì tham quan.

Các cơ sở này thường kết hợp không gian lưu trú riêng tư, yên tĩnh với dịch vụ spa, hệ thống ánh sáng được kiểm soát và thực đơn được sắp xếp phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi. Một số khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đảo Crete, Hy Lạp, là ví dụ điển hình, với bãi biển riêng, nhiều khu spa và các biệt thự nằm trong không gian biệt lập.

Môi trường như vậy giúp loại bỏ tiếng ồn và những yếu tố khó đoán vốn dễ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Với những du khách có thể dành trọn chuyến đi cho việc nghỉ ngơi, đây là hình thức “du lịch ngủ” rõ nét nhất.

Không chỉ dành cho các khu nghỉ dưỡng

Xu hướng này cũng thu hút sự chú ý của khách du lịch đô thị và khách công tác. Rối loại nhịp sinh học, tiếng ồn ở nơi xa lạ hay lịch trình dày đặc đều có thể khiến việc ngủ đủ trở nên khó khăn.

Ngay cả với một chuyến đi ngắn, việc lựa chọn khách sạn không nên chỉ dựa vào vị trí. Du khách có thể yêu cầu phòng ở tầng yên tĩnh, tránh thang máy hoặc mặt đường, đồng thời tìm hiểu chính sách kiểm soát tiếng ồn của khách sạn.

Những thay đổi nhỏ đôi khi mang lại hiệu quả đáng kể. Một chiếc bịt mắt và nút tai có thể giải quyết nhiều vấn đề về giấc ngủ với chi phí thấp. Duy trì giờ đi ngủ tương đối ổn định trong một hoặc hai đêm đầu cũng có thể giúp cơ thể thích nghi tốt hơn khi di chuyển qua các múi giờ.

Xu hướng hay chiêu tiếp thị?

Các chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ và du lịch nhìn chung cho rằng giấc ngủ bị gián đoạn là một trong những vấn đề ít được chú ý của việc đi lại, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, khả năng ra quyết định và mức độ tận hưởng chuyến đi.

ABC News gần đây cũng đưa tin về việc các khách sạn phát triển những phòng nghỉ và tiện nghi tập trung vào khả năng phục hồi.

Điều này cho thấy giấc ngủ đang dần được ngành khách sạn xem như một yếu tố cần được thiết kế và đầu tư, thay vì vấn đề mà du khách phải tự xoay xở.

Du lịch giấc ngủ vì thế không đơn thuần là một trào lưu chăm sóc sức khỏe. Dù là một kỳ nghỉ chuyên biệt hay chỉ là lựa chọn khôn ngoan trong chuyến công tác, giấc ngủ đang được đặt đúng vị trí: một phần quan trọng của hành trình, chứ không phải điều bị bỏ lại sau cùng, Everyday Tourist bình luận.