Xu hướng mua sắm online thành kênh bán lẻ chủ lực tại TP.HCM

Cuộc đua mua sắm bán lẻ không chỉ nằm ở lượng người mua

Mua sắm qua điện thoại, thanh toán không tiền mặt và nhận sản phẩm tận nhà đang dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống của người dân đô thị. Sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng này được TP.HCM kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường bán lẻ trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử vừa được UBND TP.HCM ban hành, đến năm 2030, thành phố phấn đấu có 70% dân số trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến. Doanh số bán lẻ qua thương mại điện tử dự kiến tăng bình quân 25% mỗi năm, tiến tới chiếm khoảng 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn.

Những chỉ tiêu này cho thấy thương mại điện tử không còn được nhìn nhận đơn thuần là một kênh bán hàng bổ sung. Trong chiến lược mới, đây sẽ là một cấu phần quan trọng của nền kinh tế số, kết nối doanh nghiệp, nhà sản xuất, đơn vị giao nhận và người tiêu dùng trên cùng hệ sinh thái.

Việc mua sắm trực tuyến đang trở thành thói quen của người tiêu dùng. Ảnh: Gia Linh

Khi quy mô mua sắm trực tuyến mở rộng, thị trường dịch vụ phía sau mỗi đơn hàng cũng sẽ tăng trưởng theo. Từ kho bãi, vận chuyển, thanh toán điện tử đến quảng cáo số và quản trị dữ liệu đều có thêm cơ hội phát triển.

TP.HCM đặt mục tiêu trên 80% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và ít nhất 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trên các nền tảng trực tuyến. Các sản phẩm OCOP, hàng Việt Nam chất lượng cao và sản phẩm chủ lực của địa phương sẽ được hỗ trợ tiếp cận người tiêu dùng thông qua sàn điện tử, livestream bán hàng và các chương trình xúc tiến thương mại số.

Đây có thể là cơ hội giúp doanh nghiệp nhỏ giảm phụ thuộc vào mặt bằng bán lẻ, mở rộng thị trường ngoài khu vực kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, việc tham gia nền tảng số cũng kéo theo áp lực về phí dịch vụ, quảng cáo, chiết khấu và tốc độ xử lý đơn hàng.

Một trong những bài toán lớn là chi phí giao hàng chặng cuối. Thành phố đặt mục tiêu chi phí này không vượt quá 10% doanh thu. Để đạt được, thị trường cần hạ tầng kho vận hiệu quả hơn, khả năng gom đơn tốt hơn và mạng lưới giao nhận được tổ chức phù hợp với đặc điểm đô thị đông dân.

Bên cạnh đó, TP.HCM hướng tới tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trên 80% và 100% giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử. Việc chuẩn hóa giao dịch được kỳ vọng nâng cao tính minh bạch, hỗ trợ quản lý thuế và tạo môi trường cạnh tranh công bằng hơn giữa các chủ thể kinh doanh.

Tăng trưởng bán lẻ phải đi cùng niềm tin của người tiêu dùng

Quy mô thị trường chỉ có thể mở rộng bền vững khi quyền lợi của người mua được bảo đảm. Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu kéo tỷ lệ website vi phạm quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử xuống dưới 10%.

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế quản lý, thành phố sẽ đầu tư hạ tầng số, xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử và khuyến khích ứng dụng 5G, trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật cùng công nghệ thực tế ảo, thực tế tăng cường.

P.HCM đang mở rộng không gian tăng trưởng cho các sàn trực tuyến, doanh nghiệp bán lẻ, ngành thanh toán và logistics. Ảnh: Gia Linh

Yếu tố môi trường cũng được đưa vào kế hoạch phát triển thị trường. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ sử dụng bao bì tái chế lên 50%, giảm sản phẩm sử dụng bao bì nhựa xuống tối đa 45%; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp logistics sử dụng năng lượng sạch và áp dụng tiêu chuẩn đóng gói xanh.

Với sáu nhóm nhiệm vụ từ cơ chế chính sách, hạ tầng, thanh toán đến đào tạo nhân lực và hợp tác quốc tế, TP.HCM đang đặt nền móng cho một thị trường bán lẻ số có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, mức độ thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng biến các mục tiêu về chi phí, minh bạch và chuyển đổi xanh thành lợi ích thực tế cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.