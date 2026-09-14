Xu hướng ở Trung Quốc: Thời của siêu thị kết thúc, người mua sắm có chọn lựa khác

Đối với Cindy Wang, "cửa hàng cộng đồng" mới mở gần nhà cô ở Quảng Châu quả là may mắn: cửa hàng nhỏ này rẻ hơn siêu thị truyền thống, nhưng lại cung cấp nhiều loại thực phẩm hơn các cửa hàng tiện lợi như 7-Eleven. Cô gái ngoài hai mươi tuổi này giờ thường ghé vào cửa hàng sau giờ làm để mua vài món. "Thật tiện lợi và thú vị, và tôi vẫn có thể có trải nghiệm mua sắm tử tế mà không cần chi tiêu quá nhiều" - Wang nói.

Các cửa hàng cộng đồng như cửa hàng này đang trở thành một chiến trường mới quan trọng trong ngành bán lẻ Trung Quốc, khi người tiêu dùng rời bỏ các cửa hàng lớn để chuyển sang những cửa hàng nhỏ trong khu dân cư với giá thấp và dịch vụ giao hàng tức thì.

Theo các nhà phân tích, đối với người mua sắm, cửa hàng cộng đồng mang lại nhiều lợi thế kết hợp. Chúng cung cấp nhiều loại thực phẩm tươi sống hơn các cửa hàng tiện lợi, nhưng lại thường dễ tiếp cận hơn siêu thị.

Khác với các doanh nghiệp thương mại điện tử thuần túy, khách hàng có thể tự chọn thực phẩm tại các cửa hàng cộng đồng, nhưng các cửa hàng này cũng cung cấp dịch vụ giao hàng trong khoảng 30 phút, theo Sherril Sheng, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại JLL Đông Trung Quốc. Các ông lớn bán lẻ Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng các dịch vụ cửa hàng cộng đồng của mình. Cửa hàng mà Wang thường ghé – có tên Happy Monkey – là một phần của chuỗi đang phát triển mạnh trên toàn quốc thuộc gã khổng lồ giao đồ ăn Trung Quốc Meituan.

Đầu tư nhiều hơn cho cửa hàng cộng đồng

Mặc dù chỉ chiếm thị phần rất nhỏ, các cửa hàng cộng đồng dự kiến sẽ thu hút được nhiều đầu tư hơn trong vòng 5 năm tới tại Trung Quốc, theo một báo cáo từ IGD.

Jonathan Wang, người đứng đầu bộ phận 7FRESH của JD.com, cho biết điều này chủ yếu do quá trình đô thị hóa đang diễn ra trên quy mô lớn trong nước, dẫn đến việc người dân ưu tiên việc làm, cuộc sống và chỗ ở tại địa phương. Từ góc độ cấu trúc xã hội Trung Quốc, các cửa hàng cộng đồng thường được định nghĩa là những cửa hàng nằm trong bán kính từ 0,5 km đến 1,5 km tính từ một khu dân cư.



Các cửa hàng cộng đồng được cho là đáp ứng nhu cầu của người mua sắm về sự gần gũi, tiện lợi và tập trung vào các sản phẩm tươi ngon chất lượng cao. Điều này đặc biệt quan trọng trong quá trình đô thị hóa vì nó làm tăng đáng kể số lượng người mua sắm thuộc tầng lớp trung lưu, những người bận rộn nhưng không muốn thỏa hiệp về chất lượng và lối sống.

Báo cáo cũng cho biết thêm rằng mặc dù thị trường cửa hàng cộng đồng rất lớn, nhưng rủi ro liên quan cũng cao, bao gồm chi phí thuê mặt bằng và nhân công cao. Điều này trái ngược với việc cửa hàng cộng đồng tập trung vào các bữa ăn và có phạm vi hàng hóa nhỏ hơn so với những gì thường thấy ở siêu thị.

Có hai loại hình cửa hàng cộng đồng, một trong số đó là siêu thị mini, hoạt động theo mô hình đa kênh với diện tích trung bình từ 300-500 mét vuông. Các dịch vụ bao gồm giao hàng tận nhà và giờ mở cửa kéo dài để mang lại sự tiện lợi tối đa.

Các món ăn Trung Quốc chế biến sẵn và rau củ quả tươi sẽ là mặt hàng chủ lực, trái ngược với đồ ăn nhẹ, gạo, bột mì và dầu ăn trong một siêu thị thông thường. Các chương trình khuyến mãi lặp đi lặp lại như ở siêu thị sẽ không hiệu quả trong mô hình cửa hàng nhỏ này.

Các công nghệ như quản lý kho thông minh và lập kế hoạch thông minh cũng được sử dụng để giảm chi phí.

Một hình thức khác là các cửa hàng nhỏ gọn, có diện tích trung bình 1.000 mét vuông và mới xuất hiện ở Trung Quốc nhưng đang cho thấy tiềm năng rất lớn trên thị trường.

Ông Wang cũng cho biết thêm rằng việc mua sắm tập trung nhằm đơn giản hóa quy trình và giảm chi phí, mang lại giá trị tốt nhất cho người mua sắm sẽ giúp vượt qua những thách thức và rủi ro để đạt được sự bền vững trong hoạt động. Các sản phẩm khác biệt được hỗ trợ bởi khả năng tìm nguồn cung ứng mạnh mẽ, cũng như hiệu quả chuỗi cung ứng và vị trí chiến lược cũng rất quan trọng.

Ông nhấn mạnh rằng lòng trung thành của khách hàng, tần suất mua sắm và việc mua hàng lặp lại sẽ quan trọng hơn việc thu hút khách hàng mới đối với các cửa hàng cộng đồng.