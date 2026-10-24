Xuất hiện 1 con khỉ ở thôn Tịnh Xuyên Trang, Hưng Yên
Nguyễn Hoà
24/10/2026 9:42 AM (GMT+7)
Vừa qua, một con khỉ đực bất ngờ xuất hiện ở khu vực thôn Tịnh Xuyên Trang, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên gây tò mò cho người dân. Sự xuất hiện của con khỉ cũng khiến nhiều người tỏ ra lo lắng nếu không may con vật phá phách, cắn người.
Sáng 24/10, trao đổi với Dân Việt, ông Phạm Văn Son – Trưởng thôn Tịnh Xuyên Trang, xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên xác nhận, trên địa bàn thôn vừa xuất hiện một con khỉ đực chưa rõ ở đâu đến.
Theo ông Son, con khỉ đực nặng khoảng 7kg đến 8kg, xuất hiện ở khu vực bãi bồi thôn Tịnh Xuyên Trang.
Trưởng thôn Tịnh Xuyên Trang cũng cho biết, con khỉ xuất hiện ở khu vực cách bãi bồi của thôn 3km đến 4km khoảng vài tháng nay. Con vật thường xuyên di chuyển giữa các địa bàn và được phát hiện lần cuối tại thôn Tịnh Xuyên Trang.
Theo đánh giá của ông Son, con khỉ này có thể là vật nuôi của một gia đình nào đó bởi nó không quá sợ người. Nhiều người dân khi thấy con khỉ xuất hiện đã muốn bắt lại nhưng không thành công.
“Đầu tiên nó về nó có phá, có cắn rau, phá cây cối. Thấy nó đói, một người dân trong thôn cho ăn thì nó đỡ phá hơn. Nó sau đó quanh quẩn ở nhà người dân này, ông cho ăn thì nó vẫn quất quýt ở đấy, chứng tỏ con vật cũng đã được thuần rồi” – Trưởng thôn Tịnh Xuyên Trang nhận định.
Theo ông Son, khi phát hiện con khỉ, người dân đã báo cho thôn. Lãnh đạo thôn ngay lập tức đã báo tới Công an xã Hồng Minh về sự việc. Phía Công an xã Hồng Minh đã báo tới kiểm lâm tỉnh Hưng Yên và các đơn vị liên quan về trường hợp con khỉ xuất hiện.
Trước sự xuất hiện của con khỉ, nhiều người dân tò mò cũng đến khu vực khỉ xuất hiện để quan sát và ném hoa quả, sữa cho con vật. Con khỉ cũng khá dạn người, nhận đồ rồi ăn mà không bị hoảng sợ hay bỏ chạy.
Tuy nhiên, con khỉ hay lên đê bối ở thôn đứng, người dân bày tỏ lo ngại sẽ rất nguy hiểm nếu con vật bất ngờ tấn công con người đi qua.
“Cách đây 3 ngày, lực lượng kiểm lâm tỉnh Hưng Yên đã về bắn thuốc mê, đưa con khỉ đi để đảm bảo an toàn cho con vật ở môi trường lạ cũng như đảm bảo an toàn cho sinh hoạt của người dân” – ông Son thông tin.
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