Xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội, một phụ nữ ở Ninh Bình bị xử phạt 7,5 triệu đồng
Vũ Thượng
10/05/2026 10:32 AM (GMT+7)
Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an xã Đồng Thịnh (Ninh Bình) đã phát hiện và xử phạt hành chính một trường hợp có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.
Xử phạt nghiêm minh để răn đe
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Đồng Thịnh phát hiện tài khoản mạng xã hội có tên “T.N” có những bình luận mang tính chất tiêu cực.
Đáng chú ý, tài khoản này đã đăng tải nội dung sai sự thật, có lời lẽ xúc phạm đến danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Ngay sau khi xác minh thông tin, Công an xã Đồng Thịnh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ chủ tài khoản trên là chị N.T.T, hiện đang cư trú tại địa phương.
Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, trước những bằng chứng xác thực, chị N.T.T đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích về các quy định của Luật An ninh mạng, chị T. đã nhận thức rõ hành vi đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, bôi nhọ lãnh đạo là vi phạm pháp luật.
Chị N.T.T đã tự nguyện gỡ bỏ bình luận vi phạm trên trang cá nhân và viết cam kết không tái phạm.
Căn cứ vào mức độ vi phạm và các quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Công an xã Đồng Thịnh đã ra quyết định xử phạt chị N.T.T số tiền 7.500.000 đồng.
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