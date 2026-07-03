Yến sào Khánh Hòa chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện
Công Tâm
03/07/2026 12:57 PM (GMT+7)
Tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Khánh Hòa đã diễn ra lễ công bố vận hành chính thức hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Ngày 1/7, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Khánh Hòa đã diễn ra lễ công bố vận hành chính thức hệ thống ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được lựa chọn là đơn vị đầu tiên trong hệ thống Yến sào Khánh Hòa triển khai dự án ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central. Hệ thống được phát triển trên nền tảng Microsoft Dynamics Business Central và Aptean Food and Beverage.
Trong khuôn khổ chương trình, ban lãnh đạo cùng các đại biểu đã tiến hành nghi thức bấm nút Go-live và vinh danh đội ngũ dự án, chính thức đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Đức Tiến - Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hoà trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, công ty không ngừng lớn mạnh với hệ thống gồm nhiều đơn vị trực thuộc, 7 nhà máy chế biến hiện đại, mạng lưới hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý và hơn 500.000 điểm bán hàng trên cả nước. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô ngày càng phát triển đặt ra yêu cầu phải có một hệ thống quản trị hiện đại, đồng bộ, minh bạch và có khả năng kết nối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, nhân sự, kho vận, mua sắm và chuỗi cung ứng trên một nền tảng thống nhất.
Phó Tổng Giám đốc Công ty nhấn mạnh, việc triển khai hệ thống ERP là bước đi chiến lược, thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của Công ty trong giai đoạn phát triển mới. Hệ thống quản trị hiện đại này sẽ kết nối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính và nhân sự trên một nền tảng dữ liệu thống nhất, minh bạch. Nhờ đó, ban lãnh đạo có thể ra quyết định nhanh chóng, chính xác dựa trên dữ liệu thời gian thực, đồng thời tối ưu hóa quy trình và nâng cao năng suất lao động.
Để dự án phát huy tối đa hiệu quả, tập thể cán bộ và nhân viên Công ty cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ đã được chuẩn hóa. Việc đưa ERP trở thành công cụ làm việc chính thức không chỉ giúp đội ngũ hình thành thói quen tác nghiệp trên môi trường số, mà còn là đòn bẩy vững chắc để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Yến sào Khánh Hòa trên thị trường.
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Dân văn phòng có thể kiếm thêm 5-10 triệu đồng/tháng bằng cách nào?
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