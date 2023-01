10 tượng mèo nổi tiếng trên thế giới

Tượng mèo Chippy ở Wellington, New Zealand: Mèo Chippy sống trên tàu Endurance, một con tàu do nhà thám hiểm Ernest Shackleton điều khiển. Tuy nhiên, con mèo này có thể là của Harry Mcnish, thợ mộc của con tàu. Khi biết Chippy và những thú cưng sống trên tàu cần thủ tục pháp lý, Shackleton đã giết chúng. Để tôn vinh chú mèo con này, hiệp hội Nam Cực của New Zealand đã tạo ra một bức tượng mèo Chippy bằng đồng đặt trên mộ của McNish. Ảnh: Cattitude Daily.