7 kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới cổ đại

Kim tự tháp lớn ở Giza, Ai Cập là một trong những kì quan cổ đại lâu đời nhất còn tồn tại đến ngày nay. Nó được xây dựng làm lăng mộ cho pharaoh Ai Cập cổ đại gần 4.600 năm trước. Nguồn: John Keates/Alamy

Vườn treo Babylon, Irag, vua Babylon Nebuchadnezzar II đã xây dựng một cung điện khổng lồ gồm những thác nước và rất nhiều cây cối cho vợ của ông, một người phụ nữ nhớ quê hương Ba Tư. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ vẫn tranh luận về việc liệu khu vườn có thực sự tồn tại hay không? Nguồn: North Wind Picture Archives/Alamy)

Bức tượng ngồi của vị thần Olympic chính của Hy Lạp cao 40 feet (12m), phần lớn được làm bằng ngà voi, trong hình thần Zeus ngồi gần như chạm đỉnh đầu vào trần nhà. Hoàng đế La Mã Caligula từng đã cố gắng đánh cắp nó. Nguồn: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images)

Đền thờ Artemis ở Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng vào khoảng năm 550 trước Công nguyên bởi vị vua của Lydia. Tuy nhiên, nhiều giả thuyết cho rằng ngôi đền đã bị phóng hỏa hoặc bị hư hại do động đất. Nguồn: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Lăng mộ Mausolus ở Halicarnassus, Thổ Nhĩ Kỳ, ở đây thờ một vị thần của Caria ở phía Bắc Anatolia. Lăng mộ cao 43m có đế hình kim tự tháp với 63 cột đỉnh. Dấu tích của lăng vẫn còn tồn tại nhưng sự bào mòn của thời gian cùng với việc tái sử dụng đá cho các công trình khác đã khiến lăng bị đổ nát. Nguồn: Classic Image/Alamy

Colossus of Rhodes, một bức tượng khổng lồ mô tả thần mặt trời Hy Lạp Helios, được xây dựng trên một hòn đảo ngoài khơi biển Thổ Nhĩ Kỳ vào khoảng năm 280TCN. Dựa vào các mô tả của các nhà văn cổ đại thì bức tượng cao khoảng 49m. Nguồn: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Ngọn hải đăng Alexandria, Hy Lạp, được xây dựng theo lệnh của pharaoh Ptolemy II Philadelphus trị vì khoảng 285 đến 246 TCN. Ngọn hải đăng có thể cao 122m, do động đất và sự xói mòn do nước biển, ngọn hải đăng đã bị phá hủy, tuy nhiên dấu tích vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Nguồn: The Print Collector/Getty Images