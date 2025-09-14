Ảnh: Cờ hoa rợp trời đường phố Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI

Thanh Phong

14/09/2025 2:00 PM (GMT+7)

Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đang được triển khai khẩn trương và hoàn thiện.

Thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành kế hoạch về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng văn kiện và chuẩn bị nhân sự.
Đến ngày 14/8/2025, tỉnh đã hoàn thành 100% đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI đang triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương.
Trên đường phố các khu vực trung tâm như phường Bãi Cháy, Hòn Gai, Hồng Hải,... những ngày này rợp bóng cờ hoa chào mừng sự kiện.
Tại các khu vực công cộng như chợ, bưu điện, các băng rôn, biểu ngữ, đã được trang trí trong những ngày qua.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI với chủ đề: "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030, tự tin, vững vàng, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”
Thời gian qua, nhiều hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Điển hình, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều phong trào lớn: “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2025-2030, "Xoá nhà tạm, nhà dột nát”,...
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI được kỳ vọng sẽ hoàn thành tốt các nội dung đề ra, đóng góp vào thành công chung của Đại hội XIV của Đảng.
Điểm mới tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng: Lần đầu cơ cấu Chánh án TAND, Chính ủy Bộ CHQS vào cấp ủy

Điểm mới tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng: Lần đầu cơ cấu Chánh án TAND, Chính ủy Bộ CHQS vào cấp ủy

14/09/2025 2:00 PM

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu khẩn trương tham mưu, chỉ định nhân sự nhiệm kỳ mới và Đại hội XIV

14/09/2025 2:00 PM

Khai mạc mùa hạt dẻ Lương Văn Tri 2025 tôn vinh cây làm giàu, hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm ở xứ Lạng

Khai mạc mùa hạt dẻ Lương Văn Tri 2025 tôn vinh cây làm giàu, hướng tới phát triển du lịch trải nghiệm ở xứ Lạng

Sáng ngày 13/9, trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030, phường Lương Văn Tri đã long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa hạt dẻ năm 2025

Lạng Sơn - Đối thoại thẳng thắn để gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển

Lạng Sơn - Đối thoại thẳng thắn để gỡ nút thắt, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển

Chiều ngày 12 tháng 9, UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. Sự kiện đã trở thành một diễn đàn đối thoại thẳng thắn và thực chất, nơi những nút thắt cố hữu về thủ tục hành chính, đất đai, và vốn tín dụng... đã được nhìn nhận trực diện

Quảng Ninh: Có thể cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG

Quảng Ninh: Có thể cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà máy điện khí LNG

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu phường Cửa Ông gấp rút hoàn thành bàn giao diện tích đất triển khai giai đoạn 1 của dự án Nhà máy điện khí LNG trước ngày 30/9. Đặc biệt, với các trường hợp không hợp tác, UBND tỉnh này yêu cầu thực hiện cưỡng chế.

Quảng Ninh: Tìm giải pháp cho hàng loạt dự án công trên toàn tỉnh

Quảng Ninh: Tìm giải pháp cho hàng loạt dự án công trên toàn tỉnh

Mới đây, Quảng Ninh đã tổ chức kỳ họp thứ 30 HĐND tỉnh khóa XIV, nội dung trọng tâm liên quan tới việc thông qua 14 nghị quyết quan trọng.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn vào cuộc tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Lạng Sơn vào cuộc tháo gỡ khó khăn sau sáp nhập

Sáng ngày 11/9 tại xã Tràng Định, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đã có buổi làm việc trực tiếp để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho Ủy ban MTTQ các xã Tràng Định, Thất Khê, Tân Tiến, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Quốc Việt, Đoàn Kết, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Bí thư tỉnh Tỉnh ủy Quảng Ninh tham quan công nghệ xử lí rác phát điện tại tỉnh Bắc Ninh

Bí thư tỉnh Tỉnh ủy Quảng Ninh tham quan công nghệ xử lí rác phát điện tại tỉnh Bắc Ninh

Liên danh Công ty CP Môi trường Thuận Thành và Tập đoàn JFE Engineering Corporation đang đề xuất nghiên cứu đầu tư Nhà máy xử lý rác công nghệ cao tại xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

