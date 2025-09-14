Ảnh: Cờ hoa rợp trời đường phố Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XVI

Sáng ngày 11/9 tại xã Tràng Định, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đã có buổi làm việc trực tiếp để lắng nghe và tháo gỡ những khó khăn cho Ủy ban MTTQ các xã Tràng Định, Thất Khê, Tân Tiến, Kháng Chiến, Quốc Khánh, Quốc Việt, Đoàn Kết, sau khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp