Bất ngờ với thị trường quà tặng 20/10, khi thịt cá cũng trở thành quà tặng
Ngọc Ánh
20/10/2025 10:33 AM (GMT+7)
Thị trường quà tặng 20-10, Ngày Phụ nữ Việt Nam năm nay vẫn sôi động nhưng vắng bóng các sản phẩm cao cấp bởi sợ… ế
Ghi nhận của phóng viên tại nhiều cửa hàng, siêu thị ở TP HCM, không khí mua sắm cho ngày 20/10 khá sôi động với nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho phái đẹp.
Co.opMart Rạch Miễu (phường Cầu Kiệu) có nhiều khu vực trưng bày hoa, giỏ trái cây, mỹ phẩm,… rất tiện làm quà.
Khu vực mỹ phẩm, một bộ sữa tắm thương hiệu Lux có giá dưới 120.000 đồng (sau khuyến mãi) đã bán hết sản phầm của chương trình khuyến mãi từ tối 18-10.
Khu vực hoa tươi, các giỏ hoa từ 139.000 – 379.000 đồng/giỏ với các loại hoa như: hải đường, hồ điệp, hoa hồng bán mạnh nhất, sức mua cao hơn ngày thường khoảng 30%. Tuy nhiên, nhân viên phụ trách cho hay sức mua không bằng những năm trước do kinh tế khó khăn.
Đặc biệt, những năm trước, vào dịp 20-10, các giỏ hoa 700.000 – 800.000 đồng/giỏ bán rất chạy thì nay hiếm khách mua.
Đại diện Saigon Co.op cho hay năm nay xu hướng tiêu dùng "xanh - thiết thực" đang định hình thị trường quà tặng 20-10 năm nay.
Tại các siêu thị còn có chương trình tặng bó hoa rau củ "chuẩn xanh" – món quà sáng tạo và thân thiện môi trường, thay cho những bó hoa truyền thống dành cho 20 khách hàng nữ đầu tiên mua sắm tại siêu thị ngày 19-10.
Tại siêu thị Farmer Market ngã tư đường Hai Bà Trưng – Nguyễn Thị Minh Khai ở khu vực trung tâm TP HCM, nhân viên đang tất bật gói quà cho ngày 20-10 cho các doanh nghiệp tặng nhân viên, đối tác.
Các phần quà thiết kế sẵn có giá phổ biến từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, chủ yếu là trái cây nhập khẩu và hoa.
Ông Võ Thanh Lộc, Giám đốc Thương mại hệ thống Farmers Market, cho biết điểm mới của năm nay là xu hướng chọn quà thiết thực, nhiều nơi thay thế toàn bộ hay một phần chi phí dành cho hoa chuyển sang trái cây. Do đó, các phần quà vừa kết hợp trái cây và hoa được khách hàng chọn nhiều nhất.
"Kinh tế khó khăn, thị trường có phần trầm lắng nhưng khách hàng đang dịch chuyển từ cửa hàng nhỏ lẻ, giá rẻ sang những nơi có có xuất hóa đơn GTGT đầy đủ. Chính vì vậy, các điểm bán chính quy có lượng khách đông hơn" – ông Lộc nói.
Trong khi đó, đại diện Organic Food cho biết khách hàng chuộng hộp quà đồ tươi, với mức giá từ 1 – 1,5 triệu đồng.
Tin hot thị trường ngày 20/10: Xử phạt một tiệm vàng kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc
Tin hot thị trường ngày 20/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Tiền người dân gửi vào ngân hàng đạt trên 7,748 triệu tỷ đồng sau 7 tháng; Xử phạt tiệm vàng vì kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc; Aeon đặt mục tiêu tăng gấp ba mạng lưới TTTM tại Việt Nam…
Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng tiếp tục tăng trong tuần này?
Giá vàng hôm nay 20/10, vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục neo ở mức rất cao. Giá vàng thế giới sau phiên giảm mạnh cuối tuần, sáng nay đã bật tăng trở lại. Các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần này.
Giá vàng hôm nay 19/10: 1 tuần vàng nhẫn tăng tới 17 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 19/10 tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đã hạ nhiệt nhưng vẫn đứng ở mức trên 150 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tăng tới 17 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 1 tuần qua.
Tin hot thị trường 19/10: Loạt siêu thị giảm giá sâu tới 50% đón 20/10
Tin hot thị trường 19/10 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Triển khai Bộ tiêu chí “Vì người tiêu dùng”; Đề xuất rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy phép xuất, nhập khẩu vàng.
Giá bạc hôm nay 18/10: Rơi thẳng đứng, nguyên nhân do đâu?
Giá bạc hôm nay 18/10 trên thị trường quốc tế rớt thẳng đứng hơn 4% kéo giá bạc trong nước đi xuống. Nguyên nhân của việc giảm giá bạc được cho là do kết quả của hoạt động chốt lời từ giới đầu tư sau giai đoạn tăng nóng.
Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10: Vàng miếng, vàng nhẫn "bốc hơi" 2 triệu/lượng
Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đồng loạt lao dốc, bốc hơi 2 triệu đồng mỗi lượng, niêm yết lần lượt ở mức 151 triệu đồng/lượng và 150,2 triệu đồng/lượng.