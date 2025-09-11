Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng dẫn đầu vừa đến thăm và làm việc tại Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng ở phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh vào ngày 10/9 vừa qua.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác làm việc tại Nhà máy xử lý chất thải rắn công nghệ cao phát năng lượng tại phường Song Liễu, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: QMG

Theo đó, Nhà máy xử lý chất thải rắn phát năng lượng công nghệ cao này có tổng mức đầu tư khoảng 74 triệu USD, do Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành và Tập đoàn JFE Engineering Corporation (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Nhà máy được khởi công từ tháng 1 năm 2022 và đi vào hoạt động thương mại từ đầu năm 2025.

Nhà máy áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản, công suất xử lý 500 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày và có công suất phát điện 13,5 MW.

Công nghệ này mang lại nhiều lợi ích vượt trội: Hiệu suất phát điện cao trên 20%, giảm phát thải khí nhà kính hơn 40.000 tấn/năm. Đặc biệt, nhà máy vận hành theo quy trình "4 không": Không khói, không phân loại, không phát thải nước rỉ rác, không phát thải tro xỉ.

Với quy trình xử lý khép kín và tự động hóa cao, nhà máy đã giải quyết cơ bản vấn đề rác thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường cho tỉnh Bắc Ninh.

Tại buổi làm việc, chủ đầu tư đã đề xuất nghiên cứu, đầu tư một dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt công nghệ cao phát năng lượng tại xã Thống Nhất, tỉnh Quảng Ninh.

Để triển khai dự án, chủ đầu tư đã đề nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục về quy hoạch điện, quy hoạch nguồn rác và các thủ tục đầu tư liên quan khác. Chủ đầu tư cũng cam kết sẽ hoàn thành nhà máy trong 18 tháng kể từ ngày khởi công.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác tham quan trung tâm điều khiển của nhà máy. Ảnh: QMG

Hiện nay, vấn đề xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn nhiều bất cập. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh rất hoan nghênh các doanh nghiệp, nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm, công nghệ hiện đại để triển khai nhà máy xử lý rác thải gắn với mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn tại tỉnh.

Đánh giá cao đề xuất xây dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tại xã Thống Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để hỗ trợ kịp thời trong việc hoàn tất các thủ tục đầu tư, quy hoạch điện, đánh giá tác động môi trường theo quy trình, đảm bảo điều kiện khởi công xây dựng dự án sớm nhất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định và thực hiện dự án đúng cam kết.