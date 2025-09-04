Bữa cơm tối 120 nghìn: Nem rán, canh bí nấu tôm tươi

Thực đơn bữa cơm 120 nghìn

1. Nem rán thịt băm

2. Canh bí xanh nấu tôm tươi

3. Rau muống xào tỏi

4. Đậu phụ sốt cà chua

5. Tráng miệng: Hồng giòn

Cách thực hiện

Nem rán thịt băm

· Trộn thịt băm với miến ngâm mềm cắt nhỏ, mộc nhĩ, cà rốt thái sợi, hành khô, trứng gà, chút hạt tiêu.

· Cuốn chặt tay bằng bánh đa nem, rán trong chảo dầu nóng vừa, lửa nhỏ để nem chín vàng giòn đều.

· Pha nước mắm chua ngọt ăn kèm: tỏi, ớt băm, chanh, đường, nước mắm và một ít cà rốt bào sợi.

Canh bí xanh nấu tôm tươi

· Tôm bóc vỏ, băm sơ rồi xào thơm.

· Cho bí xanh thái miếng vào đảo cùng, thêm nước vừa ăn.

· Nêm gia vị, thêm hành lá, rau mùi cho thơm.

Rau muống xào tỏi

· Rau muống nhặt rửa sạch, trần sơ qua nước sôi để giữ màu xanh.

· Phi thơm tỏi, cho rau vào xào nhanh tay, nêm nếm vừa miệng.

Đậu phụ sốt cà chua

· Rán sơ đậu phụ cho vàng đều.

· Làm sốt từ cà chua chín, thêm chút hành khô phi thơm.

· Cho đậu vào rim nhẹ đến khi ngấm, rắc hành hoa lên trên.

Hồng giòn tráng miệng

· Chọn hồng giòn vừa chín tới, rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ, bày ra đĩa để kết thúc bữa ăn nhẹ nhàng, thanh mát.

Chỉ với 120 nghìn đồng, bữa cơm tối nay không chỉ đầy đủ chất dinh dưỡng mà còn gợi nhớ hương vị truyền thống qua món nem rán giòn rụm. Canh bí xanh mát lành, rau muống xanh giòn, đậu phụ sốt cà chua dân dã, cùng vị ngọt thanh của hồng giòn mùa thu đã tạo nên một bức tranh ẩm thực giản dị nhưng ấm áp. Chúc bạn và gia đình có một bữa cơm ngon miệng, trọn vẹn yêu thương!