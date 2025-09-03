Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ rang mặn ngọt, canh chua cá lóc

Thực đơn bữa tối 120 nghìn

• Cơm trắng dẻo thơm: 10.000 đồng

• Thịt ba chỉ ram mặn ngọt : 65.000 đồng

• Canh chua cá lóc (1/2 con cá lóc, cà chua, thơm, me chua): 30.000 đồng

• Rau muống xào tỏi (1 mớ): 10.000 đồng

• Chuối tráng miệng: 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Thịt ba chỉ rang mặn ngọt – Đậm đà, chuẩn vị Nam Bộ

• Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng vừa ăn, ướp với nước mắm, đường, tỏi băm.

• Đun nóng chảo, cho thịt vào rang nhỏ lửa đến khi cháy cạnh, nước sốt kẹo lại, mùi thơm dậy lên.

• Món thịt rang mặn ngọt béo ngậy, ăn kèm cơm trắng rất “đưa cơm”.

2. Canh chua cá lóc – Thanh mát, dễ ăn

• Cá lóc làm sạch, cắt khúc, ướp muối tiêu nhẹ.

• Cà chua, thơm xào sơ, cho nước vào nấu cùng me chua.

• Khi nước sôi, cho cá vào nấu chín, nêm mắm muối vừa miệng, thêm rau thơm (ngò gai, rau om) trước khi tắt bếp.

• Vị chua thanh, ngọt dịu của canh khiến bữa cơm cân bằng hơn.

3. Rau muống xào tỏi – Dân dã mà bắt cơm

• Rau muống nhặt, rửa sạch, để ráo.

• Phi tỏi vàng thơm, cho rau vào xào lửa lớn, đảo nhanh tay, nêm muối, nước mắm vừa miệng.

• Rau giữ được độ giòn và màu xanh, mùi thơm hấp dẫn.

4. Chuối xiêm – Ngọt mềm, tráng miệng nhẹ nhàng

• Chuối xiêm chín vàng đều, ruột ngọt mềm, nhỏ xinh.

• Ăn sau bữa cơm vừa thanh mát, vừa bổ sung thêm vitamin và năng lượng.

Bữa cơm miền Nam chỉ 120 nghìn đồng nhưng vẫn trọn vẹn hương vị: thịt ram mặn ngọt đậm đà, canh chua cá lóc chua ngọt hài hòa, rau muống xào tỏi dân dã, và chuối xiêm ngọt mềm. Một thực đơn dung dị mà đầy đủ dưỡng chất, giúp cả nhà quây quần trong không khí ấm áp, đậm tình quê.

*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn