Bữa cơm tối 120 nghìn: Vịt kho gừng, nộm xoài xanh tôm khô
P.V (tổng hợp)
31/08/2025 1:00 PM (GMT+7)
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, không khí gia đình trở nên rộn ràng và ấm áp hơn khi cả nhà cùng quây quần bên mâm cơm. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn có thể chuẩn bị một thực đơn vừa ngon miệng vừa lạ vị: vịt kho gừng thơm cay, canh rau dền nấu tôm thanh mát, nộm xoài xanh tôm khô giòn bùi và dưa hấu ngọt mát tráng miệng. Một bữa cơm giản dị nhưng trọn vẹn, mang đến sự hứng khởi cho kỳ nghỉ.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
• Cơm trắng dẻo thơm: 10.000 đồng
• Vịt kho gừng (2 đùi vịt nhỏ): 70.000 đồng
• Canh rau dền nấu tôm (200g rau dền, 100g tôm tươi): 15.000 đồng
• Nộm xoài xanh tôm khô (1 quả xoài xanh, tôm khô, lạc rang): 20.000 đồng
• Dưa hấu tráng miệng: 5.000 đồng
Cách thực hiện
1. Vịt kho gừng – ấm nồng, đậm vị
• Đùi vịt làm sạch, chặt miếng vừa ăn.
• Ướp với nước mắm, tiêu, gừng băm nhuyễn và hành tỏi trong 20 phút.
• Phi thơm gừng, cho thịt vịt vào xào săn, thêm nước sôi và kho nhỏ lửa.
• Khi vịt mềm, nước kho sánh lại, rắc thêm tiêu.
• Thịt vịt béo mềm, kết hợp vị cay thơm của gừng, rất hợp ngày se lạnh hoặc mưa gió.
2. Canh rau dền nấu tôm – ngọt mát, nhẹ bụng
• Tôm bóc vỏ, băm nhỏ, phi hành tím rồi xào sơ.
• Đổ nước vào nấu sôi, cho rau dền vào, nêm muối, nước mắm vừa ăn.
• Món canh có màu xanh tím đẹp mắt, vị ngọt dịu, mát lành.
3. Nộm xoài xanh tôm khô – giòn bùi, lạ miệng
• Xoài xanh gọt vỏ, bào sợi.
• Tôm khô ngâm mềm, rang vàng, giã dập.
• Trộn xoài với tôm khô, rau thơm, nước mắm chua ngọt, rắc lạc rang giòn.
• Vị chua ngọt giòn tan hòa quyện cùng tôm khô bùi mặn, chống ngấy hiệu quả.
4. Dưa hấu tráng miệng – ngọt mát, giải nhiệt
• Bổ dưa hấu thành miếng tam giác, để trong tủ lạnh trước khi ăn.
• Vị ngọt mát tự nhiên giúp kết thúc bữa cơm thật sảng khoái.
Bữa cơm ngày nghỉ lễ chỉ với 120 nghìn đồng nhưng vẫn đầy đủ hương vị và dinh dưỡng. Vịt kho gừng đậm đà cay thơm, canh rau dền nấu tôm thanh mát, nộm xoài xanh tôm khô giòn bùi, và dưa hấu ngọt lành – tất cả làm nên một mâm cơm giản dị mà đặc sắc. Không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, bữa cơm còn là nơi gắn kết tình thân, để cả gia đình bắt đầu kỳ nghỉ bằng sự an yên và hạnh phúc.
*Thực đơn tham khảo, giá tiền có thể điều chỉnh theo nhu cầu của gia đình bạn
