Cà Mau: Hộ kinh doanh mũ bảo hiểm bị phát hiện vi phạm, có dấu hiệu giả mạo nhãn thương hiệu Nón Sơn
Hoàng Hạnh - Chinh Hoàng
21/08/2025 2:07 PM (GMT+7)
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện một hộ kinh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm mũ bảo hiểm nghi ngờ là hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra nơi có dấu hiệu bán nón giả, nhái thương hiệu Nón Sơn. Ảnh: CA
Ngày 21/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa phát hiện một cơ sở kinh doanh doanh mũ bảo hiểm tại xã Đầm Dơi đã bị phát hiện có dấu hiệu buôn bán các sản phẩm mũ bảo hiểm nghi ngờ là hàng giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau: Vào lúc 11 giờ ngày 20/8, đoàn kiểm tra liên ngành do Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau chủ trì, đã bất ngờ kiểm tra đột xuất tại Hộ kinh doanh Ngô Thị Hai, có địa chỉ tại số 644, đường Trần Văn Phú, Khóm 4, xã Đầm Dơi.
Đại diện đoàn kiểm tra gồm ông Trương Văn Thoại, Phó Đội trưởng và ông Nguyễn Phi Hùng, cán bộ lập biên bản. Đoàn kiểm tra còn có sự phối hợp của các đơn vị chức năng khác, bao gồm Công an xã Đầm Dơi, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau và đại diện chính quyền địa phương.
Theo biên bản kiểm tra, hộ kinh doanh của bà Ngô Thị Hai được cấp phép hoạt động từ năm 2014 với ngành nghề chính là bán mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều mặt hàng mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn và toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Trước những vi phạm trên, đoàn kiểm tra đã đề xuất Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khám nơi cất giấu tang vật để phục vụ công tác điều tra.
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang mở rộng điều tra vụ án.
