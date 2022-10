"Các ngân hàng đang cạnh tranh khốc liệt"

Sáng 8/10, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã bắt giữ Trương Mỹ Lan (SN 1956), Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ phần Vạn Thịnh Phát cùng 3 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.