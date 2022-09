Các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam phục hồi không đều

Theo công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 8/2022 tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3/2022. Trong khi đó, lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam tăng hơn 3 lần.

Bên cạnh đó, khách từ thị trường Nga chỉ đạt 2,7 nghìn lượt (-93%). Nguyên nhân chính do xung đột Nga - Ukraine kéo dài, làm gián đoạn kết nối hàng không cũng như thị trường du lịch.

Theo đánh giá của Tổng cục Du lịch, các thị trường khu vực Đông Bắc Á có tốc độ phục hồi chậm nhất do vẫn áp dụng chính sách phòng chống dịch nghiêm ngặt. Tháng 8/2022, Việt Nam đón 11,9 nghìn lượt khách Trung Quốc, vẫn giảm 98% so với mức trước đại dịch; Đài Loan (Trung Quốc) là 15,3 nghìn lượt (-81%); Nhật Bản là 25,8 nghìn lượt (-73%).

Trong khi đó, tốc độ phục hồi của các thị trường từ châu Âu cho thấy tín hiệu khả quan. Tuy số lượng khách đến trong tháng 8/2022 chưa nhiều nhưng khoảng cách so với mức năm 2019 đã dần thu hẹp. Với 10,8 nghìn lượt khách Đức, 12,6 nghìn lượt khách Anh và 10,4 nghìn lượt khách Pháp, mức giảm của các thị trường này là khoảng từ 35% đến 60% so với cùng kỳ năm 2019.

Một số thị trường ở Đông Nam Á phục hồi tốt. Khách từ Campuchia trong tháng 8/2022 thậm chí tăng 205% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch COVID-19. Thị trường Lào cũng tăng 136%.

Tốp 10 quốc gia tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam lần lượt là: Mỹ, Singapore, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Thái Lan, Pháp, Đức, Anh, Canada. - Các điểm đến được cộng đồng quốc tế tìm kiếm nhiều nhất là TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Huế, Vũng Tàu.

Theo kịch bản tăng trưởng mới nhất của Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), khách du lịch quốc tế trên toàn cầu năm 2022 sẽ đạt 55% đến 70% mức trước đại dịch (năm 2019). Trong đó, châu Âu đạt 65%-80%; châu Mỹ đạt 63%-76%. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương được dự báo chỉ đạt tối đa 30% do nhiều nơi vẫn còn áp dụng chính sách phòng chống dịch chặt chẽ.

Trong khi đó, thị trường du lịch nội địa đã hồi phục hoàn toàn với 79,8 triệu khách du lịch nội địa trong 8 tháng 2022, vượt 19,8 triệu so với mục tiêu cả năm 2022 và tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng thu từ khách du lịch trong 8 tháng đầu năm 2022 ước đạt 356,6 nghìn tỷ đồng, đạt 80,6% so với cùng kỳ năm 2019.