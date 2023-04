Cảnh cáo hàng loạt thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Cục An toàn thực phẩm cho biết, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Joint Relief Plus, Đông trùng hạ thảo Bách Niên và Ngọc Mỹ Nữ Plus quảng cáo vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo.

Hiện nay, trên các trang mạng xã hội, website, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrizabet và Tensicare đang thổi phồng quảng cáo công dụng của sản phẩm, gây hiểu lầm với người tiêu dùng.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thời gian qua, tại một số website/đường link như: https://icheck.vn/san-pham/vien-khop-joint-relief-plus-8938533776746 đã quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên khớp Joint Relief Plus không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Tại sàn thương mại điện tử Shopee và trang web https://www.ngocmynuplus.com/ quảng cáo các sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Bách Niên (tăng cường thể lực), Ngọc Mỹ Nữ Plus (bổ sung nội tiết tố, sinh lý nữ) không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cấp.

Cũng trong thời gian vừa qua trên trang website: https://vnconsumer.com/community/threads/thực-phẩm-bảo-vệ-sức-khỏe-bổ-thận-an-vương-số-công-bố-440-2022-Đksp.13332/ quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận An Vương vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm. Quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe khi chưa được cấp giấy xác nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ thận An Vương (Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Bên cạnh đó, một số website và trang mạng xã hội như:

https://quaythuoctay.com/bua-nari-vien-uong-ho-tro-giam-can-chinh-hang; https://quaythuocgiadinh.com/san-pham/giam-can-bua-nari.html; https://nhathuoc186.net/bua-nari/? https://tiki.vn/vien-uong-giam-can-bua-nari-san-pham-tu-thien-nhien-an-toan-hieu-qua-lay-lai-voc-dang-nhanh-chong-sau-1-lieu-trinh-tu-3-5kg-khong-tac-dung-phu-khong-tang-can-tro-lai-san-pham-dat-chuan-gmp-p178320970.html; https://shopee.vn/Gi%E1%BA%A3m-c%C3%A2n-B%E1%BB%A9a-Nari-t%E1%BA%B7ng-ngay-Vitamin-rau-c%E1%BB%A7-450k-t%E1%BB%AB-th%E1%BA%A3o-d%C6%B0%E1%BB%A3c-thi%C3%AAn-nhi%C3%AAn-an-to%C3%A0n-l%C3%A0nh-t%C3%ADnh-kh%C3%B4ng-t%C4%83ng-tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-h%E1%BB%99p-30vi%C3%AAn-i.748556490.16954646996; https://www.facebook.com/giamcannabeo... quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm (quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh). Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bứa Nari vi phạm quy định của pháp luật về quảng cáo thực phẩm: Quảng cáo không phù hợp với một trong các tài liệu theo quy định, quảng cáo gây hiểu nhầm có tác dụng như thuốc chữa bệnh

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý, Cục An toàn thực phẩm sẽ công khai trên website của Cục tại địa chỉ: https://vfa.gov.vn/ và cổng công khai y tế tại địa chỉ https://congkhaiyte.moh.gov.vn/.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật về những sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên các đường link nêu trên để quyết định mua và sử dụng sản phẩm vì có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và kinh tế.

