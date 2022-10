Cộng đồng VinFast TP.HCM phấn khích trong lần đầu chiêm ngưỡng VF 9

Sau nhiều mong đợi, Đại nhạc hội kết nối Cộng đồng VinFast toàn cầu đã chính thức diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với sự kiện ra mắt hoành tráng tại Hà Nội cách đây 1 tuần, rất nhiều thành viên cộng đồng VinFast khu vực phía Nam đã tỏ ra nóng lòng đợi sự kiện offline quy mô bậc nhất với "cộng đồng 4 bánh".

Không khí tại khu vực trưng bày của The Adora Center (quận Tân Bình), nơi diễn ra sự kiện, nóng lên từ sớm với sự xuất hiện của tâm điểm mang tên VF 9. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV điện cỡ lớn của VinFast ra mắt người dùng phía Nam.

Không ít vị khách tranh thủ check-in sớm với mẫu SUV điện cao cấp hạng E của VinFast. Mẫu VF 9 bằng xương bằng thịt khiến nhiều người phấn khích bởi thiết kế khỏe khoắn, kết hợp với ngoại hình cỡ "khủng". "Đẹp và hầm hố hơn rất nhiều so với ảnh. Tôi thích sự hiện đại và cá tính trong thiết kế này", anh Bùi Chí Thành, ngụ tại quận 2, TP.HCM nói.

Đến tham dự Đại nhạc hội VinFast, các vị khách đều muốn lưu lại những góc máy đẹp nhất của VF 9. Phần đầu xe VF 9 gây ấn tượng với điểm nhấn là dải đèn LED cùng biểu tượng chữ V quen thuộc. Các đường nét trên xe cũng được tính toán kĩ để đảm bảo tăng tính khí động học cho mẫu SUV điện full-size của VinFast.

Đây là lần đầu tiên, khách hàng phía Nam được tận mục sở thị phần nội thất của VF 9. Không gian bên trong VF 9 được những người có mặt tại sự kiện nhận định là rộng rãi, mang tới sự thoáng đãng, thoải mái. Ngoài ra, cũng giống như mẫu VF 8 đã xuất xưởng trước đó, thiết kế của VF 9 đề cao sự tối giản nhưng vẫn giữ được sự sang trọng, tinh tế.

Không chỉ nam giới, không ít khách hàng là nữ cũng bày tỏ sự thích thú với VF 9. Dù chưa phải bản thương mại nhưng theo cảm nhận ban đầu, mẫu VF 9 xuất hiện tại TP.HCM có độ hoàn thiện rất tốt, cả về ngoại thất lẫn nội thất. "Lỡ ngắm VF 9 rồi bây giờ lại sốt ruột đợi để được cầm vô lăng, lái thử tận tay", anh Đỗ Văn Chuẩn, một thành viên cộng đồng VinFast tại Đồng Nai, có mặt tại TP.HCM tối 14/10 nói.

Cũng tại sự kiện này, 3.000 khách mời khu vực phía Nam đã có một buổi tối đáng nhớ khi chứng kiến khoảnh khắc những quả cầu ánh sáng, mang thông điệp về sự lan toả, kết nối, hòa chung vào hàng nghìn vòng tay phát sáng của những người tham dự.

"Bữa tiệc" kết nối cộng đồng VinFast tiếp tục chào mừng chủ nhân của các giải thưởng may mắn có tổng trị giá lên tới 550 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, vị khách hàng sở hữu mã số 1877 đã may mắn nhận giải Nhất trị giá 300 triệu đồng. "Tôi sử dụng xe từ đầu năm 2020 và rất hài lòng. Cả gia đình đã cùng nhau đi nhiều nơi khắp Việt Nam", vị khách hàng tên Việt nói khi nhận giải thưởng lớn nhất tối 14/10.

3.000 khách hàng của VinFast cũng đã có những giây phút không thể ngồi yên khi Sơn Tùng M-TP xuất hiện trên sân khấu cùng "Cơn mưa xa dần", "Em của ngày hôm qua", "Tiến lên Việt Nam ơi", Hồ Ngọc Hà với những bản hit "Vì chính là em", "Keep me in love", "Bay theo ngân hà", hay BinZ với "Big City Boiz", "So Far"… Soobin và Hoàng Thùy Linh cũng khiến cả khán phòng trở nên sôi động với các ca khúc được yêu thích.

Song song với chuỗi sự kiện ra mắt Cộng đồng VinFast toàn cầu tại Hà Nội và TP. HCM, diễn đàn dành cho các chủ sở hữu xe ô tô VinFast và những người yêu mến thương hiệu VinFast trên toàn cầu chính thức được mở. Đây là một sân chơi, nơi các thành viên có thể giao lưu, kết nối và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau và với các chuyên gia cao cấp của VinFast. Cộng đồng cũng là nơi mọi thành viên có thể góp ý, thậm chí là tham gia sáng tạo để phát triển các xe VinFast ngày càng tốt hơn, thông minh hơn.