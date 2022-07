ĐBSCL: Dừa khô rớt giá xuống mức thấp nhất nhiều năm qua

Dừa khô rớt giá xuống mức thấp nhất nhiều năm qua

Nhiều doanh nghiệp và cơ sở chế biến dừa ở tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh thu mua xô tại vựa ở mức 25.000-30.000 đồng/chục, trong khi hồi đầu năm 2022 và cùng kỳ năm trước có giá lên đến 70.000-80.000 đồng/chục.

Còn dừa khô được nông dân bán xô ngay tại vườn cho thương lái (thương lái tự bẻ) chỉ có giá 18.000-20.000 đồng/chục.



Dừa khô được đưa vào sơ chế và chế biến tại một cơ sở thu mua dừa ở tỉnh Bến Tre.

Thời gian qua, giá phân bón và nhiều loại vật tư đầu vào tăng rất cao, giá bán dừa lại bị giảm thấp và khó bán nên người trồng dừa đang gặp nhiều khó khăn.

Giá dừa giảm mạnh được cho do gần đây đầu ra xuất khẩu dừa và các sản phẩm chế biến từ dừa gặp khó, nhất là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân do Trung Quốc siết chặt quản lý nhập khẩu các sản phẩm nông sản để phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, giá các phụ phẩm từ dừa, nhất là mụn dừa cũng bị giảm do nhu cầu tiêu thụ trong nước giảm, góp phần làm giá dừa khô giảm mạnh.

(Theo baocantho.com.vn)