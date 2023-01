Đổi tiền lẻ, tiền mới dịp Tết Nguyên đán: Phí dịch vụ lên tới 30%

"Có tiền mới đủ mệnh giá, phục vụ nhu cầu đi lễ, mừng tuổi dịp Tết:

Tiền 1k đổi 100k mất 15k phí

Tiền 2k đổi 1tr mất 30k phí

Tiền 5k đổi 1tr mất 25k phí

Tiền 10k đổi 1 triệu mất 25k phí

Tiền 20k đổi 1 triệu mất 30k phí

Tiền 50k đổi 1 triệu mất 25k phí

Tiền 100k đổi 1triệu mất 20k"

Hình ảnh những tờ tiền lẻ, tiền mới đang được quảng cáo trên mạng xã hội

Không khó để tìm thấy những bài rao bán đổi tiền lẻ, tiền mới trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm mua sắm trong những ngày cận Tết nguyên đán 2023 này. Trên Facebook, Zalo, Google..., các dịch vụ đổi tiền còn nguyên seri, nguyên cọc được rao bán công khai.

Một người cung cấp dịch vụ đổi tiền có địa chỉ ở phố Thái Thịnh, Hà Nội giới thiệu những mức phí đổi tiền tùy theo từng mệnh giá. Cụ thể, với tiền lẻ có mệnh giá nhỏ như 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng, mức phí đổi tiền sẽ dao động từ 10% đến 15%, mức phí đổi tiền mệnh giá lớn như 100.000 - 200.000 đồng dao động từ 3 - 6%, tiền lẻ từ 1.000 - 2.000 đồng từ 10 - 15%. Theo mức phí này, nếu đổi 1 triệu đồng loại tiền mệnh giá 1.000 đồng sẽ phải trả mức phí là 150.000 đồng, đổi 2 triệu đồng mệnh giá 2.000 đồng sẽ phải trả mức phí là 300.000 đồng tiền… Khách hàng đổi tiền sẽ phải chuyển khoản toàn bộ số tiền cần đổi cùng phí chênh lệch, sẽ được giao tiền theo yêu cầu. Người cung cấp dịch vụ cũng cho biết, có hình thức phục vụ giao hàng tận nơi, dịch vụ được thực hiện trên phạm vi toàn quốc.

Đây cũng là mức phí quy đổi cũng như dịch vụ được hầu hết những người làm công việc giao dịch đổi tiền lẻ, tiền mới cung cấp ở thời điểm hiện tại.

Đặc biệt, một số người cung cấp dịch vụ đổi tiền còn giới thiệu thêm những loại tiền quý, hiếm để người tiêu dùng lựa chọn. Ví dụ như các loại tiền in giấy không còn được phát hành (loại tiền 10.000 đồng màu đỏ, tiền giấy mệnh giá 20.000 đồng…), hay những tờ tiền có số seri đẹp như năm sinh, tờ tiền mang các dãy số được cho là may mắn, tài lộc… Phí dịch vụ của những tờ tiền này được rao quy đổi bằng mệnh giá của tờ tiền cộng thêm 99.000 đồng; hoặc áp dụng mức phí dịch vụ lên tới 30 - 35% giá trị tờ tiền.

Ngoài dịch vụ đổi tiền mới, tiền lẻ, trên thị trường còn có các giao dịch trao đổi tiền đồng tiền may mắn của các quốc gia như đồng tiền xu, tiền giấy có in hình con mèo, biểu tượng của năm 2023, hay các loại tiền độc, lạ của một số quốc gia trên thế giới. Mức phí dao dịch tùy thuộc vào giá trị cũng như độ quý hiếm của đồng tiền.





Cảnh báo vi phạm pháp luật

Trong Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tốt công tác điều hòa và cung ứng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho nền kinh tế cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá; bảo đảm an ninh, an toàn kho quỹ; chỉ đạo hệ thống tổ chức tín dụng tổ chức tốt các dịch vụ ngoại hối, tăng cường hoạt động đổi ngoại tệ phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài. Chỉ thị cũng nhấn mạnh Ngân hàng Nhà nước phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động mua, bán ngoại tệ, vàng và thực hiện đổi tiền không đúng quy định của pháp luật.

Theo Thông tư số 25/2013/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, chỉ những tổ chức được Nhà nước cho phép như: Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức tín dụng, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước mới được phép thực hiện thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông cho tổ chức, cá nhân. Ngoài các đơn vị này, mọi hoạt động thu, đổi tiền của cá nhân, tổ chức khác đều là bất hợp pháp.

Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương không phát hành tiền lẻ mới, mệnh giá dưới 10.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán.

Bất kỳ hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ nhằm hưởng phần trăm chênh lệch, đổi tiền thu lời đều là hành vi trái pháp luật và với cá nhân có thể bị xử phạt từ 20 - 40 triệu đồng theo Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Đối với tổ chức, mức phạt sẽ tăng nặng gấp 2 lần.

Vì vậy, người tiêu dùng cần cân nhắc khi lựa chọn, sử dụng dịch vụ, không tiếp tay cho những kẻ trục lợi, cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Phụ nữ Việt Nam