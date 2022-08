Dòng tủ lạnh Bespoke 2022 có thêm 4 màu mới

Một cách phối màu của dòng tủ lạnh Bespoke 2022. Ảnh: V.Thắng

Bà Nguyễn Y Mai, phó tổng giám đốc, giám đốc ngành hàng điện tử tiêu dùng của Samsung Vina chia sẻ: “Với những sắc màu mới, dòng tủ lạnh Bespoke 2022 đáp ứng gu thẩm mỹ, nhu cầu bài trí không gian bếp của gia chủ linh hoạt hơn”.

Khác với các dòng tủ lạnh truyền thống, Bespoke là dòng tủ lạnh đầu tiên cho phép người dùng tự quyết định màu sắc theo sở thích, thay đổi chất liệu và dung tích linh hoạt theo nhu cầu và thẩm mỹ.

Với 7 sắc màu hiện có, dòng tủ lạnh Bespoke có nhiều cách phối màu khác nhau. Ảnh: V.Thắng

Với 7 sắc màu cùng các chất liệu khác nhau về mặt gương: glam glass, satin glass và clean glass, dòng tủ lạnh Bespoke có nhiều tuỳ chọn khác nhau để người dùng phối màu theo gu thẩm mỹ. Trong đó, phiên bản tủ lạnh Bespoke 4 cửa sẽ có màu xanh skyblue cho cửa trên và 4 màu mới cho cửa dưới gồm hồng peach, vàng vanilla, nâu be và xanh skyblue. Còn phiên bản tủ lạnh Bespoke 1 cửa sẽ có thêm 2 màu mới là hồng peach và xanh skyblue.

Đặc biệt, Samsung còn ra mắt website Bespoke Design Studio cho phép khách hàng tự “thiết kế” màu sắc chiếc tủ lạnh theo sở thích và nhu cầu và xem trực quan trước khi đặt mua.

Chọn màu cho Bespoke cần chú ý đến thiết kế và màu sắc gian bếp. Ảnh: V.Thắng

Cùng với 7 màu sắc, Bespoke cũng là dòng tủ lạnh đầu tiên sở hữu thiết kế mô-đun, cho phép mở rộng dung tích dựa theo nhu cầu và mục đích sử dụng bằng cách kết hợp nhiều mô-đun hoặc mẫu tủ lạnh khác nhau để tạo ra một chiếc tủ lạnh mới.

Bespoke hiện được tích hợp công nghệ 3 dàn lạnh độc lập Triple Cooling để giữ độ ẩm, ngăn đông mềm Flex Crisper giúp bảo quản thịt cá không bị đông đá ở nhiệt độ chuẩn -1 độ C. Phiên bản Bespoke 1 cửa dễ dàng chuyển đổi giữa tủ mát và tủ đông, còn ngăn chuyển đổi nhiệt độ Cool Select+ ở phiên bản Bespoke 4 cửa có thể chuyển đổi giữa 5 chế độ làm lạnh với các mức nhiệt độ khác nhau, xoay quanh ngưỡng từ -23 độ C đến 4 độ C dùng để đông đá, đông thực phẩm, đông mềm thịt cá, giữ lạnh rau quả và làm lạnh thức uống.

Tủ lạnh Bespoke có nhiều cách gắn liền với nhau, theo nhu cầu sử dụng và gu thẩm mỹ của gia chủ. Ảnh: V.Thắng

Hiện Samsung tung ra nhiều ưu đãi dành cho các khách hàng mua tủ lạnh Bespoke tại thị trường Việt Nam như: lắp đặt miễn phí trên toàn quốc, trả góp 0%, đổi trả 7 ngày…