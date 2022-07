Dữ liệu của doanh nghiệp đang trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc

Nguy cơ tấn công mạng ngày càng gia tăng. Ảnh: TTXVN

Đây là nhận định của Đại tá Nguyễn Ngọc Cương, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), tại hội thảo chuyên đề “Bảo vệ dữ liệu số của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số” trong khuôn khổ sự kiện Security Summit 2022 mới đây.

Theo ông Cương, trong bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động, tương tác, quan hệ, giao dịch của toàn xã hội chủ yếu thông qua môi trường mạng đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Tuy nhiên, ứng dụng thông minh trên nền tảng số cũng làm xuất hiện nhiều nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến an ninh mạng và bảo mật dữ liệu số ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Trong kỷ nguyên số, dữ liệu gần như được coi là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp và thường xuyên trở thành mục tiêu của tin tặc nhắm đến. Do đó, bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp đôi khi là vấn đề sống còn.

Bảo đảm an toàn dữ liệu doanh nghiệp là một trong các vấn đề nổi cộm mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Việt Nam đã có nhiều chủ trương đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đã đạt được nhiều thành tựu.

Nhiều chính sách được ban hành để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an toàn an ninh mạng. Cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin được xây dựng khá đồng bộ; hầu hết các ngành đều số hóa cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu thủ tục hành chính. Kinh tế số được hình thành và phát triển nhanh, ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế; xuất hiện ngày càng nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới xuyên quốc gia, dựa trên nền tảng công nghệ số và internet.

Bên cạnh sự gia tăng này, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức đối với an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội đến từ không gian mạng. Theo ông Nguyễn Ngọc Cương, mỗi năm có hàng chục nghìn hệ thống thông tin trọng yếu của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước bị tin tặc tấn công, cài mã độc, đánh cắp thông tin, phá hoại gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, thiệt hại về kinh tế.