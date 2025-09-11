Giá bạc hôm nay 11/9 ở trong nước: Phú Quý giảm, nhiều nơi tăng

Giá bạc hôm nay 11/9: Ngược chiều vàng, thị trường bạc trong nước phân hóa mạnh

Sáng nay, 11/9/2025, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi giá bạc đi ngược xu hướng của vàng. Dù vàng tăng trở lại, nhiều doanh nghiệp bạc có sự phân hóa trong điều chỉnh bảng giá niêm yết.

Tại thời điểm 05h30 sáng 11/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) công bố giá bạc Phú Quý ở mức 1.576.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.625.000 đồng/lượng (bán ra). Như vậy, so với phiên sáng 10/9, giá bạc tại đây đã giảm 10.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Đây là động thái điều chỉnh ngược chiều so với mặt bằng chung, khi vàng và bạc tại nhiều nơi khác đang tăng giá.

Trong khi đó, tại một số doanh nghiệp kinh doanh bạc khác cũng ở Hà Nội, mức niêm yết lại cho thấy xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, giá bạc sáng nay được ghi nhận ở 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.348.000 đồng/lượng (bán ra), tức tăng thêm 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với ngày 10/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, diễn biến tương tự cũng xuất hiện. Giá bạc sáng nay được niêm yết ở mức 1.316.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.354.000 đồng/lượng (bán ra). Đây là mức tăng 9.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua – bán so với phiên giao dịch sáng qua.

Có thể thấy, thị trường bạc trong nước ngày 11/9 không đi theo một kịch bản đồng nhất, thay vào đó xuất hiện sự phân hóa rõ rệt giữa Phú Quý và các doanh nghiệp khác. Điều này phản ánh chiến lược điều chỉnh riêng của từng đơn vị trước biến động giá quốc tế.

Giá bạc hôm nay 11/9 trên thế giới: Dao động quanh ngưỡng hỗ trợ quan trọng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc đang được giao dịch quanh mức 40 USD/ounce – một vùng giá được đánh giá là khá nhạy cảm. Hiện tại, bạc thế giới dao động quanh ngưỡng hỗ trợ 40,40 USD/ounce, trong khi giá vàng tiếp tục tạo cú bứt phá ấn tượng, vươn lên đỉnh mới 3.650 USD/ounce.

Chính sự chênh lệch tốc độ tăng trưởng này đã kéo tỷ lệ vàng – bạc lên tới 88,2, cao hơn hẳn mức trung bình dài hạn. Điều này cho thấy vàng đang vượt trội hơn bạc trong vai trò tài sản trú ẩn.

Theo giới phân tích, nguyên nhân khiến vàng bứt phá còn bạc bị kìm hãm xuất phát từ bản chất “hai mặt” của bạc. Không chỉ là kim loại quý phục vụ nhu cầu tích trữ, bạc còn đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp, đặc biệt là năng lượng mặt trời, điện tử và sản xuất linh kiện. Khi triển vọng kinh tế toàn cầu chậm lại, nhu cầu công nghiệp giảm sút, giá bạc dễ chịu áp lực hơn vàng.

Ý kiến chuyên gia: Vàng hưởng lợi, bạc chịu áp lực

Ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa, cho rằng sự phân hóa rõ rệt giữa vàng và bạc hiện nay phản ánh tâm lý nhà đầu tư trước bối cảnh chính sách tiền tệ của Mỹ.

Cụ thể, vàng đang được hỗ trợ mạnh nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong các kỳ họp tới. Đồng thời, sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu nắm giữ vàng. Ngoài ra, lực cầu đến từ các ngân hàng trung ương và giới đầu tư toàn cầu gia tăng càng giúp vàng trở thành điểm đến an toàn.

Ngược lại, bạc lại chịu nhiều sức ép hơn. Lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với sự chững lại trong hoạt động sản xuất công nghiệp, đã kìm hãm triển vọng tiêu thụ bạc. Do bạc có tính chất kép vừa là tài sản trú ẩn vừa gắn chặt với sản xuất, nhà đầu tư hiện có xu hướng thận trọng, chưa sẵn sàng đẩy giá bạc lên cao.

Triển vọng ngắn hạn và dài hạn của giá bạc

Trong ngắn hạn, giá bạc nhiều khả năng vẫn chịu tác động từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số lạm phát và các phát biểu từ FED. Nếu FED phát tín hiệu nới lỏng chính sách tiền tệ, bạc có thể hưởng lợi gián tiếp nhờ sự phục hồi chung của thị trường hàng hóa.

Về dài hạn, bạc vẫn được đánh giá có tiềm năng tăng giá, nhờ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo và sản xuất công nghệ cao. Tuy nhiên, để hiện thực hóa xu hướng này, cần sự cải thiện trong triển vọng kinh tế toàn cầu, qua đó kéo theo sự hồi phục nhu cầu công nghiệp.



Giá bạc hôm nay 11/9 cho thấy sự phân hóa giữa các doanh nghiệp trong nước: trong khi Phú Quý giảm 10.000 đồng/lượng, nhiều nơi khác lại tăng 9.000 đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, bạc dao động quanh 40 USD/ounce, chịu áp lực từ triển vọng kinh tế và nhu cầu công nghiệp, trong khi vàng bứt phá mạnh mẽ lên 3.650 USD/ounce.

Diễn biến này khẳng định rằng bạc đang ở thế “giằng co”, chịu chi phối bởi cả vai trò trú ẩn và nhu cầu sản xuất. Trong bối cảnh vàng tiếp tục là tâm điểm chú ý, bạc có thể phải chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ kinh tế toàn cầu và chính sách của FED để xác lập xu hướng bền vững.