Giá bạc hôm nay 5/8 trong nước: Tăng nhẹ nhưng phân hóa giữa các khu vực

Giá bạc hôm nay 5/8: Tăng nhẹ cả trong nước và thế giới, đà phục hồi vẫn chậm

Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 5/8 tiếp tục xu hướng tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Cụ thể:

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội):

Giá bạc giữ nguyên so với phiên giao dịch gần nhất, niêm yết ở mức:

Mua vào: 1.419.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.463.000 đồng/lượng

Tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội:

Giá bạc điều chỉnh tăng nhẹ ở cả chiều mua và bán, hiện dao động quanh:

Mua vào: 1.168.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.202.000 đồng/lượng

Tại TP. Hồ Chí Minh:

Cũng ghi nhận diễn biến tăng tương tự, cụ thể:

Mua vào: 1.170.000 đồng/lượng

Bán ra: 1.208.000 đồng/lượng

Đây là mức tăng không quá mạnh, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong nước, nhất là khi xu hướng giá bạc thế giới vẫn chưa thật sự rõ ràng.

Giá bạc hôm nay 5/8 trên thế giới: Nhích nhẹ, bám sát biến động từ kinh tế Mỹ

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay cũng có xu hướng phục hồi nhẹ. Cụ thể:

Giá bạc niêm yết ở mức:

Mua vào: 977.000 đồng/ounce

Bán ra: 982.000 đồng/ounce

Theo số liệu cập nhật mới nhất, giá bạc thế giới đạt ngưỡng 36,9 USD/ounce, tăng nhẹ 0,14 USD/ounce so với phiên sáng 4/8.

Đây là một mức tăng khiêm tốn nhưng thể hiện tín hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường đang chờ đợi thêm các tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của Mỹ cũng như các chỉ số kinh tế chủ chốt.

FED, việc làm Mỹ và tác động đến giá bạc

Diễn biến giá bạc thế giới hiện đang bị chi phối mạnh mẽ bởi các dữ liệu kinh tế từ Mỹ, đặc biệt là:

Thị trường lao động Mỹ: Các báo cáo việc làm gần đây cho thấy dấu hiệu suy yếu, làm dấy lên kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể sớm điều chỉnh chính sách lãi suất theo hướng nới lỏng.

Chính sách tiền tệ của FED: Viễn cảnh hạ lãi suất khiến đồng USD suy yếu và thường có xu hướng hỗ trợ cho giá các kim loại quý như vàng và bạc. Tuy nhiên, phản ứng của bạc đang tỏ ra “thờ ơ” hơn so với vàng.

Cụ thể, giá vàng thế giới đã bật tăng mạnh mẽ, nhưng giá bạc lại không có mức tăng tương xứng. Điều này cho thấy giới đầu tư hiện đang cân nhắc nhiều hơn đến yếu tố cung - cầu thực tế, nhất là trong lĩnh vực sử dụng bạc làm nguyên liệu công nghiệp.



Một điểm đáng chú ý là trong thời gian gần đây, giá bạc có xu hướng tách khỏi xu hướng biến động của vàng – điều vốn rất hiếm xảy ra trong các đợt biến động tài chính toàn cầu.

Ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích thị trường hàng hóa, nhận định:

“Việc giá bạc chững lại phản ánh mối lo ngày càng lớn về nhu cầu công nghiệp toàn cầu. Dù bạc thường biến động cùng chiều với vàng trong các sự kiện tiền tệ lớn, nhưng xu hướng tách khỏi vàng gần đây cho thấy thị trường đang chịu sức ép rõ rệt từ nguy cơ suy thoái kinh tế”.

Quả thực, bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp – từ thiết bị điện tử, năng lượng mặt trời đến y tế. Do đó, những bất ổn thương mại và tăng trưởng chậm ở các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, châu Âu hay Mỹ đều có thể kéo giảm nhu cầu sử dụng bạc, từ đó gây áp lực lên giá.

Dự báo và khuyến nghị cho nhà đầu tư

Giới phân tích cho rằng trong ngắn hạn, giá bạc có thể tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phụ thuộc lớn vào:

- Diễn biến chính sách lãi suất của FED

- Báo cáo kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp

- Sức khỏe của ngành công nghiệp toàn cầu

Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi sát sao các yếu tố vĩ mô cũng như biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ – những yếu tố thường ảnh hưởng trực tiếp tới giá bạc và vàng.



Giá bạc hôm nay 5/8 dù đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ ở cả thị trường trong nước và quốc tế nhưng vẫn chưa cho thấy một xu hướng tăng bền vững. Những lo ngại về nhu cầu công nghiệp tiếp tục là rào cản lớn, trong khi thị trường vẫn chờ đợi tín hiệu rõ ràng từ FED và các chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, giới đầu tư bạc cần kiên nhẫn, theo dõi sát tình hình và cân nhắc chiến lược đầu tư phù hợp, tránh bị cuốn theo những biến động nhất thời của thị trường.