Giá chung cư mini ra sao sau Chỉ thị siết chặt quản lý có hiệu lực?

Thực trạng chung cư mini hiện nay

Chung cư mini, một loại hình nhà ở phổ biến tại các đô thị lớn ở Việt Nam, đang đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người lao động, sinh viên và các gia đình trẻ có thu nhập trung bình - thấp. Đây là những công trình do cá nhân hoặc hộ gia đình xây dựng, thường từ 2 tầng trở lên, mỗi tầng có từ 2 căn hộ khép kín trở lên với diện tích trung bình 30-50m². Tuy nhiên, thực trạng chung cư mini hiện nay cho thấy cả những lợi ích và thách thức đáng kể.

Sau các vụ cháy nghiêm trọng, như vụ cháy tại Khương Hạ (Hà Nội) năm 2023, chung cư mini phải đối mặt với sự siết chặt về quy định pháp lý, đặc biệt là an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC). Từ ngày 30/3/2025, theo Chỉ thị 19/CT-TTg, các chung cư mini không đáp ứng tiêu chuẩn PCCC sẽ bị tạm dừng hoạt động cho đến khi khắc phục xong. Điều này khiến nhiều chủ đầu tư phải chi thêm kinh phí để cải tạo, trong khi người mua và thuê trở nên thận trọng hơn, làm giảm sức hút của phân khúc này ở một số khu vực.

Dù vậy, nhu cầu nhà ở giá rẻ vẫn rất lớn, đặc biệt tại các thành phố lớn, nên chung cư mini vẫn duy trì được vị thế nhất định.

Luật Nhà ở 2023 (có hiệu lực từ 1/8/2024) đã mở ra cơ hội cấp sổ hồng cho chung cư mini nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy phép xây dựng và đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc thực thi còn gặp khó khăn do nhiều công trình xây dựng sai phép hoặc không đủ tiêu chuẩn, dẫn đến rủi ro cho người mua. Thị trường chung cư mini vì thế đang trong giai đoạn chuyển mình, vừa phục hồi sau giai đoạn “đóng băng” cuối 2023, vừa đối mặt với áp lực nâng cấp chất lượng.

Giá chung cư tại các thành phố lớn ra sao?

Theo ghi nhận, giá chung cư mini tại Hà Nội trung bình 15-25 triệu đồng/m², tương ứng 600 triệu - 1,5 tỷ đồng/căn (30-50m²). Khu vực trung tâm như quận Cầu Giấy, Đống Đa giá cao hơn (25-40 triệu đồng/m²), trong khi ngoại thành như Hà Đông, Long Biên rẻ hơn (15-25 triệu đồng/m²).

Giá chung cư thương mại, giá sơ cấp đạt khoảng 72 triệu đồng/m² (quý IV/2024, theo CBRE), tăng 36% so với cùng kỳ 2023, cao nhất trong 8 năm qua. Phân khúc bình dân dưới 25 triệu đồng/m² gần như biến mất.

Hà Nội có giá chung cư cao nhất cả nước, đặc biệt ở phân khúc thương mại, do nguồn cung khan hiếm và nhu cầu lớn. Chung cư mini vẫn là lựa chọn hợp túi tiền, nhưng giá không giảm mà đi ngang hoặc tăng nhẹ ở khu vực trung tâm.

Tại TP.HCM, giá chung cư mini trung bình 15-20 triệu đồng/m², khoảng 500 triệu - 1,2 tỷ đồng/căn. Khu trung tâm (Quận 1, Bình Thạnh) giá cao hơn (20-25 triệu đồng/m²), ngoại thành (Bình Tân, Hóc Môn) thấp hơn (12-18 triệu đồng/m²).

Trong khi giá chung cư thương mại trung bình 71 triệu đồng/m² (thị trường sơ cấp, quý IV/2024), tăng 20-30% so với 2023, nhưng nguồn cung mới hạn chế hơn Hà Nội.

Nhìn chung, tại TP.HCM có giá chung cư thương mại tương đương Hà Nội, nhưng chung cư mini rẻ hơn một chút nhờ nguồn cung dồi dào ở ngoại thành. Tuy nhiên, áp lực giãn dân và quy định PCCC cũng ảnh hưởng đến phân khúc này.

Khu vực miền Trung, ghi nhận tại thành phố Vinh, giá chung cư mini trung bình 10-15 triệu đồng/m², khoảng 300-700 triệu đồng/căn. Do đây là thành phố cấp tỉnh, chung cư mini chủ yếu phục vụ người lao động và sinh viên. Giá chung cư thương mại khoảng 25-35 triệu đồng/m², tập trung ở các dự án như Vinh Heritage, Tecco Vinh.

Giá chung cư tại Vinh thấp hơn đáng kể so với Hà Nội và TP.HCM, phản ánh mức sống và nhu cầu nhà ở thấp hơn. Chung cư mini phát triển chậm, chủ yếu ở khu vực gần trung tâm thành phố.

Tại Đà Nẵng, giá chung cư mini trung bình 12-18 triệu đồng/m², khoảng 400-900 triệu đồng/căn, tập trung ở quận Thanh Khê, Hải Châu. Giá chung cư thương mại dao động trong khoảng 30-50 triệu đồng/m², tăng 20% so với 2023, nhưng thấp hơn Hà Nội và TP.HCM. Phân khúc cao cấp gần biển (Như Furama, Hyatt) có giá từ 60-80 triệu đồng/m².

Đà Nẵng có giá chung cư ở mức trung bình, phù hợp với vai trò thành phố du lịch và kinh tế miền Trung. Chung cư mini ít phổ biến hơn so với hai đô thị lớn, nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu nhà ở giá rẻ.

Bình Dương là điểm sáng bất động sản vệ tinh TP.HCM. Giá chung cư mini trung bình 10-15 triệu đồng/m², khoảng 300-700 triệu đồng/căn, chủ yếu ở Dĩ An, Thuận An. Giá chung cư thương mại dao động trong khoảng 35-50 triệu đồng/m², tăng 7-10% so với 2024 (theo Batdongsan), với các dự án như The Infinity, Charm City.

Nhìn chung giá chung cư tại Bình Dương thấp hơn đáng kể so với hai thành phố lớn, nhưng đang tăng nhanh nhờ hạ tầng phát triển và làn sóng giãn dân. Chung cư mini giá rẻ, phù hợp với công nhân khu công nghiệp.

Thị trường chung cư mini hiện nay phản ánh rõ nét nhu cầu nhà ở giá rẻ tại các đô thị lớn, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế về an toàn và pháp lý. Trong khi Hà Nội và TP.HCM duy trì mức giá cao và xu hướng tăng, Bình Dương nổi lên như một lựa chọn thay thế hấp dẫn với giá rẻ hơn và tiềm năng tăng trưởng. Vinh và Đà Nẵng, dù giá thấp, vẫn chưa tận dụng hết lợi thế để phát triển phân khúc này. Người mua và nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ về vị trí, pháp lý, và tiêu chuẩn an toàn để đưa ra quyết định phù hợp trong bối cảnh thị trường biến động.