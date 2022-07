Giá nguyên liệu tăng cao, doanh nghiệp như ngồi trên lửa

Ngành cao su bứt phá

Ông Võ Hoàng An, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Cao su Việt Nam cho biết, xuất khẩu toàn ngành cao su Việt Nam năm 2021 ghi nhận tổng giá trị ước đạt 9,5 tỷ USD, tăng 20,8% so với năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu ngành này tiếp tục duy trì đà tăng cao. Cụ thể, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt hơn 787.000 tấn, trị giá gần 1,4 tỷ USD, tăng 10,3% về lượng và 13,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, đa số các sản phẩm cao su Việt Nam xuất khẩu đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 2,2 tỷ USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước.