Giá urê có thể lao dốc năm nay

Vận chuyển phân bón tại PVFCCo (HoSE: DPM). Ảnh: PVFCCo

Tại báo cáo vừa công bố về ngành phân bón, Công ty Chứng khoán SSI cho rằng, giá urê có thể lao dốc trong năm 2023 do nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, xuất khẩu urê từ Nga và Trung Quốc sẽ phục hồi do cả Trung Quốc và Nga đều nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2022 so với nửa đầu năm. SSI Research kỳ vọng xu hướng này sẽ kéo dài đến năm 2023.

Thứ hai, xu hướng giá nguyên liệu đầu vào giảm. Theo Ngân hàng Thế giới, sản lượng than dự kiến sẽ tăng mạnh để đáp ứng nhu cầu của các nhà máy điện than. Nguồn cung dự kiến tăng và nhu cầu suy yếu do suy thoái kinh tế toàn cầu sẽ ảnh hưởng đến giá than trong năm 2023.

Đối với giá khí đốt tự nhiên, sự phụ thuộc của Châu Âu vào khí đốt tự nhiên trong năm 2023 có thể không đáng kể như năm 2022 do khu vực này chuyển sang khai thác các nguồn năng lượng năng lượng, chẳng hạn như than đá và năng lượng tái tạo. Điều này, cùng với nhu cầu giảm do suy thoái kinh tế, có thể sẽ kéo giá khí đốt tự nhiên xuống trong năm 2023.

Lợi nhuận giảm đáng kể nhất trong quý 1 năm 2023 đối với các nhà sản xuất urê. "Cả DPM và DCM đều chốt được đơn hàng xuất khẩu với mức giá rất cao (trên 900 USD/tấn so với giá hiện tại là 480 USD/tấn) trong tháng 1 năm 2022, và giá urê đã hình thành mức đỉnh khác vào tháng 3 năm 2022 do căng thẳng Nga- Ukraine vào thời điểm đó. Do đó, chúng tôi cho rằng lợi nhuận của DPM và DCM sẽ giảm nhiều nhất trong quý 1 năm 2023. Chúng tôi ước tính lợi nhuận ròng của DPM và DCM lần lượt là 3 nghìn tỷ đồng (giảm 39% so với cùng kỳ) và 2,26 nghìn tỷ đồng (giảm 41% so với cùng kỳ) vào năm 2023, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức trước COVID lần lượt là 700 tỷ đồng và 600 tỷ đồng", theo SSI Research.

Thứ ba, nhu cầu urê có thể suy yếu trong năm 2023 do lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu và sự điều chỉnh giá của các mặt hàng nông nghiệp.

"Quý 4 thường được coi là mùa cao điểm. Tuy nhiên, giá urê không tăng trong quý 4 năm 2022. Điều này phản ánh nhu cầu đang suy yếu và nhu cầu có thể tiếp tục giảm đi vào năm 2023", chuyên gia của SSI Research, nhận định.

Với các yếu tố trên, SSI Research đưa ra dự báo lợi nhuận các "ông lớn" ngành ure sẽ giảm trong năm 2023, đồng thời cũng khuyến nghị KÉM KHẢ QUAN đối với ngành phân bón.

Tuy nhiên, các chuyên gia của SSI Research cũng nhận định, lượng tiền mặt ròng cao và tỷ lệ chi trả cổ tức cao có thể giúp hạn chế đà giảm giá cổ phiếu của hai "ông lớn" trong ngành là DPM và DCM.

Dự phóng lợi nhuận và tiềm năng cổ phiếu DPM và DCM. Nguồn: SSI Research

Cụ thể, tiền mặt ròng tại thời điểm cuối quý 3 năm 2022 của DPM và DCM chiếm lần lượt 50% và 55% vốn hóa thị trường hiện tại.

Với DPM, doanh nghiệp này có chính sách chi trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất (lên đến 70% mệnh giá, tỷ suất cổ tức là 16% cho năm 2022). Công ty có thể thông báo trả cổ tức trong tháng 1 năm 2023.

Trong khi đó, với DCM, nhà máy urê của DCM sẽ hết khấu hao vào khoảng tháng 9 năm 2023 và dự báo lợi nhuận của DCM sẽ giảm từ quý 4 năm 2023. Đây có thể là một bước ngoặt đối với giá cổ phiếu.

Tuy vậy, SSI Research cho rằng vẫn có rủi ro tăng giá. Theo đó nếu nguồn cung khí tự nhiên và than có thể bị gián đoạn đột ngột do chiến tranh Nga-Ukraine, do đó có thể đảo ngược xu hướng giảm giá khí tự nhiên và than.