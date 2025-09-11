Giá vàng hôm nay 11/9 ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay 11/9: Giảm gần 1 triệu đồng/lượng

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 6h sáng nay, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 133,3-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở ngưỡng 132,5-135,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều. Chênh lệch giá mua vào - bán ra ở ngưỡng 2,8 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 - 130,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng so với hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 128 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 128,2 - 131,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 127,7 – 130,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 11/9 trên thị trường thế giới

Giá vàng hôm nay 11/9 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tài chính toàn cầu, khi ghi nhận những biến động đáng chú ý cả trong nước và quốc tế. Theo dữ liệu cập nhật, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới hiện ở mức 3.643,8 USD/ounce, tăng nhẹ 0,07% trong 24 giờ qua, tương ứng với mức tăng 2,4 USD/ounce. Diễn biến này phản ánh sự ổn định tương đối của vàng sau chuỗi ngày leo thang mạnh mẽ.

Tại thị trường trong nước, giá vàng miếng ghi nhận sự điều chỉnh giảm, song vẫn duy trì ở mức cao. Khi quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, mức giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 116,7 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí). So sánh với giá vàng trong nước, mức chênh lệch đang ở khoảng 18,6 triệu đồng/lượng – một con số đáng kể, tiếp tục cho thấy xu hướng neo giá vàng trong nước ở mức cao so với thị trường quốc tế.

Một điểm đáng chú ý trong phiên giao dịch gần trưa thứ Tư là giá vàng gần như đi ngang, ít chịu tác động từ báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ. Báo cáo này được đánh giá nhẹ nhàng hơn nhiều so với dự đoán, khiến hoạt động chốt lời xuất hiện sau khi vàng đạt mức kỷ lục trong phiên liền trước.

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 bất ngờ giảm 0,1% so với tháng trước. Trước đó, chỉ số này trong tháng 7 đã được điều chỉnh giảm 0,7%. Con số mới công bố thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của thị trường là tăng 0,3%. Đây cũng là lần giảm đầu tiên của PPI trong bốn tháng qua. Tính theo năm, PPI tăng 2,6%, thấp hơn so với mức 3,1% của tháng 7 và dự báo 3,3%. Giới phân tích nhận định, kết quả này sẽ tạo ảnh hưởng không nhỏ tới chính sách tiền tệ và kỳ vọng lạm phát tại Mỹ. Đáng chú ý, báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 sẽ được công bố vào sáng thứ Năm, hứa hẹn cung cấp thêm dữ liệu quan trọng để thị trường đánh giá triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ở góc độ địa chính trị, những căng thẳng toàn cầu tiếp tục gia tăng, tạo động lực thúc đẩy nhu cầu tìm đến các kênh trú ẩn an toàn như vàng và bạc. Các yếu tố này được đánh giá là góp phần hỗ trợ xu hướng ổn định và tiềm năng tăng trưởng của kim loại quý trong ngắn hạn.

Một điểm nhấn đáng chú ý đến từ dự báo của các chiến lược gia tài chính quốc tế. Philippe Gijsels, Giám đốc chiến lược của BNP Paribas Fortis, trong cuộc phỏng vấn với Kitco News đã nhận định giá vàng hoàn toàn có khả năng đạt mốc 4.000 USD/ounce trong vòng ba đến sáu tháng tới. Lý do được ông đưa ra là nền kinh tế Mỹ đang suy yếu nhanh chóng, điều này sẽ buộc Fed phải có những động thái mạnh mẽ hơn nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Dự báo trên được đưa ra trong bối cảnh Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố báo cáo điều chỉnh tăng trưởng việc làm, với con số gây sốc: giảm tới 911.000 việc làm trong năm tính đến tháng 3. Đây là mức điều chỉnh giảm kỷ lục, làm gia tăng lo ngại về sức khỏe nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Cùng với đó, trong báo cáo mới nhất của mình, chuyên gia Roukaya Ibrahim thuộc BCA Research tiếp tục thể hiện quan điểm lạc quan đối với thị trường vàng. Bà cho rằng, khác với nhiều kim loại quý khác, vàng vẫn duy trì đà tăng trưởng ngay cả khi hoạt động kinh tế và tốc độ tăng trưởng toàn cầu giảm so với xu hướng. Đây là yếu tố khiến vàng trở nên nổi bật trong danh mục đầu tư của nhiều tổ chức và cá nhân.

Theo Ibrahim, sự tăng giá liên tục của vàng trong ba năm qua phần lớn đến từ nhu cầu mạnh mẽ của các chính phủ, khi các ngân hàng trung ương toàn cầu đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm phụ thuộc vào đồng USD. Bà nhận định: “Nhu cầu từ phía ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là động lực chính cho đà tăng giá của vàng, vượt trội so với các kim loại quý khác. Với tính thanh khoản cao và mức biến động thấp, vàng trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn nhiều so với các tài sản dự trữ tiền tệ khác”.

Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 11/9 phản ánh sự cân bằng giữa áp lực chốt lời ngắn hạn và triển vọng tăng trưởng trung – dài hạn nhờ yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ và nhu cầu dự trữ của các ngân hàng trung ương. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều bất định, vàng tiếp tục giữ vững vị thế là kênh trú ẩn an toàn hàng đầu, đồng thời mở ra khả năng hướng tới những cột mốc giá mới trong thời gian tới.

Giới đầu tư hiện đang theo dõi sát sao dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số CPI tháng 8, cùng với các tín hiệu từ Fed để dự đoán diễn biến tiếp theo của giá vàng. Trong khi đó, yếu tố địa chính trị toàn cầu, từ căng thẳng khu vực cho tới xu hướng tái cơ cấu dự trữ ngoại hối của các quốc gia, sẽ tiếp tục là động lực bền vững nâng đỡ giá kim loại quý này. Với những phân tích trên, giá vàng hôm nay 11/9 không chỉ phản ánh diễn biến ngắn hạn mà còn hé lộ triển vọng lâu dài của vàng trên thị trường quốc tế.