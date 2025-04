Giá vàng hôm nay (14/4): Nhìn lại một tuần giá vàng như 'lên đồng', tăng mạnh nhất trong 5 năm qua

Giá vàng hôm nay 14/4 trong nước vẫn ở đỉnh cao chót vót

Giá vàng miếng ổn định. Hiện tại, vàng các thương hiệu đang mua vào 103 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 106,5 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tại thời điểm khảo sát lúc 6h30 ngày 14/4, giá vàng được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi so với hôm qua. Tổng kết tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng SJC Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Chốt tuần, giá vàng tăng 5,9 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 103-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,7 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 102,5-106,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 6,4 triệu đồng/lượng chiều bán so với tuần trước.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 104-105,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. So với tuần trước, giá vàng tăng 5,2 triệu đồng/lượng chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng chiều bán.



Tương tự, vàng nhẫn các thương hiệu cũng duy trì mức giá của rạng sáng qua. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 9999 được duy trì ở mức 101,4 triệu đồng/lượng mua vào và 104,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 101,6-105,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 101,2-104,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. Tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 4,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 101,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 104,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ neo ở mức 101,2 triệu đồng/lượng mua vào và 104,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 14/4 trên thế giới

Giá vàng hôm nay 14/4 trên thế giới theo Kitco ghi nhận lúc 6h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3.217 USD/ounce, giảm nhẹ so với hôm qua.

Mặc dù vậy, giá vàng vẫn duy trì ở mức trên 3.200 USD/ounce và tăng 6,77% so với cuối tuần trước, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất trong 5 năm qua kể từ tháng 3/2020.

Tuần qua, thế giới chứng kiến giá vàng tăng dựng đứng, lên mức cao kỷ lục.

Sự hỗn loạn trên thị trường tài chính toàn cầu đã đẩy giá vàng thế giới lên mức cao kỷ lục mới, và nhiều chuyên gia tin rằng kim loại quý này vẫn còn đà tăng mạnh trong thời gian tới do danh sách các tài sản trú ẩn an toàn ngày càng thu hẹp.

Giám đốc điều hành Marc Chandler của Bannockburn Global Forex nói rằng, môi trường hiện tại đang nghiêng về vàng. Đồng USD suy yếu cùng sự bất ổn trên thị trường sẽ đẩy vàng lên mức cao kỷ lục mới, với mức giá tiếp theo cần theo dõi là 3.300 USD/ounce và sau đó là 3.500 USD/ounce.

Chủ tịch Adrian Day của Adrian Day Asset Management đánh giá đợt điều chỉnh mới nhất cũng giống như những đợt điều chỉnh diễn ra gần đây là diễn ra rất ngắn và nông. Ông cho rằng, vàng đang có động lực và vẫn còn nhiều người nữa muốn tham gia vào thị trường.

Là người đã duy trì sự tin tưởng vào vàng trong một thời gian dài, chiến lược gia thị trường cấp cao James Stanley của Forex.com nói rằng, không có lý do nào khiến ông thay đổi quan điểm đó trong lúc này.

Theo chiến lược gia thị trường Colin Cieszynski của SIA Wealth Management, đồng USD đang có xu hướng giảm và những bất ổn hỗ trợ vàng có khả năng sẽ kéo dài trong một thời gian nữa. Điều này khiến ông chưa thể thay đổi quan điểm lạc quan của mình về vàng.

Jerry Prior, Giám đốc điều hành Mount Lucas Management và Quản lý danh mục cấp cao của quỹ ETF KMLM, nhận định rằng trong bối cảnh thị trường đầy bất ổn như hiện nay, việc giá vàng liên tục lập kỷ lục mới là điều dễ hiểu.

Ông cho rằng giá vàng hiện tại phản ánh đúng những gì đang diễn ra, nhưng thị trường biến động đến mức chỉ một giờ sau mọi nhận định có thể thay đổi. Điều đó cho thấy mức độ bất ổn đang quá lớn và không có mô hình nào có thể áp dụng hiệu quả trong tình hình chưa từng có tiền lệ này.

Tuy nhiên, theo dự báo của một số chuyên gia hàng đầu, giá vàng thế giới có thể nhích nhẹ vào đầu tuần này rồi sau đó sẽ có xu hướng giảm. Điều này đến từ việc tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định đạt thỏa thuận với chính quyền Trung Quốc để giảm bớt căng thẳng.

Sau khi Trung Quốc có động thái đáp trả khi áp thuế quan bổ sung đối với hàng hóa của Mỹ lên đến 125%, Mỹ không hề có phản ứng quá quyết liệt; trái lại, ông Trump còn đưa ra quyết định loại trừ một số thiết bị điện tử tiêu dùng khỏi danh sách các mặt hàng bị áp thuế nhập khẩu tăng cao - động thái được chính quyền "Xứ sở tỉ dân" coi là "bước đi nhỏ trong việc sửa chữa hành động đơn phương sai lầm".

Khi căng thẳng thương mại giữa đôi bên không còn leo thang, việc giá vàng suy giảm mạnh là điều tất yếu.