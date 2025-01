Giá vàng hôm nay 25/1 đứng yên ở mức sát mốc 89 triệu đồng

Giá vàng trong nước hôm nay 25/1/2025

Giá vàng hôm nay trong nước ngày 25/1/2025 tiếp tục giữ đầ tăng theo đà của giá vàng thế giới, với mức tăng từ 500.000 đồng đến 1,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng miếng và vàng nhẫn đều tiến sát ngưỡng 89 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, giá vàng hôm nay trong nước tại các thương hiệu lớn được niêm yết như sau:

Giá vàng SJC:

Giá vàng miếng SJC: 86,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn SJC 9999: 86,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng DOJI:

Giá vàng miếng SJC: 86,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999: 86,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng PNJ:

Giá vàng miếng: 86,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9: 86,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 500.000 đồng/lượng và 400.000 đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu:

Giá vàng miếng SJC: 86,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 700.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long: 86,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,8 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 200.000 đồng/lượng và 750.000 đồng/lượng.

Giá vàng Phú Quý SJC:

Vàng miếng: 86,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Vàng nhẫn: 86,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 25/1/2025

Giá vàng thế giới ngày 25/1/2025 tiếp tục tăng mạnh, duy trì ở mức cao nhất trong gần 3 tháng qua. Theo Kitco, vào lúc 5h sáng (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ghi nhận ở mức 2.783,24 USD/ounce, tăng 39,32 USD/ounce so với phiên trước. Giá vàng kỳ hạn giao tháng 2/2025 trên sàn Comex New York cũng tăng lên mức 2.783,80 USD/ounce, tăng 0,7% so với cuối phiên ngày 24/1.

Giá vàng thế giới đã leo đỉnh 3 tháng do đồng USD suy yếu sau lời kêu gọi hạ lãi suất của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) vào ngày 23.1. Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh cam kết đảo ngược lạm phát, công bố kế hoạch thúc đẩy hạ lãi suất ngay lập tức.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia khác áp dụng các biện pháp tương tự để giải quyết những thách thức kinh tế toàn cầu. Giá vàng thường được hưởng lợi khi lãi suất đứng ở mức thấp.