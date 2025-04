Giá vàng hôm nay 26/4: Vàng giảm nhưng vẫn được "ưu tiên" so với các kênh đầu tư khác, vì sao?

Giá vàng hôm nay 26/4 trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng hôm nay 26/4 trên thế giới ghi nhận lúc 6h30 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3.318,47USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 16,18 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.195 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 104,69 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng đã giảm ngay từ đầu phiên giao dịch tại Mỹ, khi thị trường chịu áp lực bán mạnh trong suốt tuần qua. Theo các chuyên gia, nhiều yếu tố địa chính trị đang thay đổi khiến giá vàng có thể sắp giảm về mức thấp hơn.

Giá vàng hôm nay 26/4 trên thế giới giảm nhẹ. Ảnh: AI

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu hạ nhiệt, khi cả hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán. Theo một số nguồn tin, các cuộc họp cấp thấp giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra.

Bloomberg đưa tin chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc tạm dừng áp mức thuế 125% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Theo đó, Trung Quốc xem xét loại bỏ các khoản thuế bổ sung đối với thiết bị y tế và một số hóa chất công nghiệp như Ethane. Trong khi đó, Mỹ đã loại trừ mặt hàng điện tử nhập khẩu từ Trung Quốc khỏi mức thuế 145% trong tháng này.

Bên cạnh đó, theo báo cáo từ Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 4 đạt 52,2 điểm, cao hơn so với mức dự báo ban đầu là 50,8 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 57 điểm của tháng 3. Kết quả ban đầu đã gây bất ngờ khi thấp hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà kinh tế (54,5 điểm).

Báo cáo cũng cho thấy người tiêu dùng đặc biệt lo lắng về nguy cơ lạm phát tăng cao và suy thoái kinh tế trong thời gian tới. Bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng cho biết: "Kỳ vọng lạm phát trong năm tới đã tăng lên 6,5%, mức cao nhất kể từ năm 1981. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp ghi nhận mức tăng bất thường. Kỳ vọng lạm phát dài hạn cũng tăng từ 4,1% lên 4,4%, phản ánh mức độ lo ngại ngày càng lớn trong dân chúng." Dữ liệu cho thấy người tiêu dùng vẫn đang rất thận trọng trước những rủi ro kinh tế sắp tới.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, giá vàng tiếp tục giảm.

Mặc dù vậy, lần này, giá vàng giảm không quá sâu như các lần trước. Nguyên nhân là do nhiều nhà đầu tư vẫn tin tưởng giá vàng sẽ phục hồi. Daniel Ghali, chiến lược gia tại TD Securities, cho biết: "Dù giá vàng giảm, nhưng các nhà đầu tư vẫn tiếp tục mua vàng, vì vậy chúng tôi dự đoán giá vàng có thể tăng trở lại trong thời gian tới."

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Kitco News, Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, cho biết khi so sánh với thị trường chứng khoán được định giá quá cao, vàng có nhiều dư địa để tăng trong dài hạn.

McIntyre nhận định, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì lạm phát vẫn ở mức cao, buộc Fed phải duy trì chính sách tiền tệ trung lập. Nhiều nhà đầu tư đang lo sợ suy thoái kinh tế.

Trong bối cảnh hiện tại, vàng có tiềm năng xây dựng nền tảng mới trên 3.000 USD/ounce. Các nhà đầu tư không cần phải lo lắng về vàng ở mức hiện tại.

Giá vàng trong nước hôm nay 26/4

Giá vàng hôm nay 26/4 ại thời điểm khảo sát lúc 6h30, giá vàng trong nước giảm xuống dưới mốc 120 triệu. Cụ thế vàng các thương hiệu đang mua vào 118,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 120,5 triệu đồng/lượng. Riêng vàng Phú Quý SJC đang mua vào và bán ra thấp hơn lần lượt 1 triệu đồng và 500.000 đồng so với các thương hiệu khác.

Tương tự, giá vàng nhẫn hầu hết các thương hiệu được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá vàng nhẫn SJC 9999 được điều chỉnh giảm 1 triệu đồng cả giá mua và bán, xuống lần lượt 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng mua vào và 119,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng cả chiều mua và bán.

DOJI tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giảm 1 triệu đồng giá mua và 800.000 đồng giá bán, xuống lần lượt 112,5 triệu đồng/lượng mua vào và 115,5 triệu đồng/lượng bán ra.



Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn ở mức 115 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 118 triệu đồng/lượng, không đổi so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn thương hiệu PNJ được điều chỉnh tăng 1 triệu đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, lên lần lượt 114,5 triệu đồng/lượng mua vào và 117,5 triệu đồng/lượng bán ra.