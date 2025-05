Giá vàng hôm nay 26/5 dự báo giảm mạnh sau chỉ đạo của Thủ tướng

Tin hot thị trường ngày 26/5 ghi nhận hàng loạt diễn biến đáng chú ý: Long An thu giữ gần 25 tấn sữa bột không rõ nguồn gốc; Thái Nguyên triệt phá hai nhóm bán thuốc chữa bệnh giả qua mạng xã hội; trong khi đó, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu khẩn trương kiểm tra các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo…