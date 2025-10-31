Giá vàng hôm nay 31/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 31/10 ở trong nước, giá vàng miếng trong nước giảm về 147,8 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 31/10: Thế giới tăng mạnh nhờ USD suy yếu

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm ở cả hai chiều so với sáng 30/10. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng hôm nay 31/10 trên thế giới: Tăng mạnh nhờ USD suy yếu, kỳ vọng đà phục hồi tiếp diễn

Giá vàng hôm nay 31/10 trên thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh khi đồng USD suy yếu sau động thái cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Theo ghi nhận của Kitco, giá vàng giao ngay đạt mức 4.042 USD/ounce, tăng 98 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Fed cắt giảm lãi suất, USD suy yếu, vàng hưởng lợi

Diễn biến tăng giá của vàng chủ yếu xuất phát từ quyết định Fed hạ lãi suất thêm 0,25%, đưa lãi suất cơ bản xuống biên độ 3,75% - 4%. Đây là lần giảm thứ hai trong năm 2025, diễn ra trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu chững lại, còn tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa suốt một tháng khiến triển vọng kinh tế trở nên mờ mịt.

Việc lãi suất giảm thường khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kém hấp dẫn hơn, đồng thời làm đồng USD suy yếu, qua đó gia tăng sức hấp dẫn của vàng — tài sản không sinh lợi tức nhưng an toàn trong thời kỳ bất ổn. Theo giới phân tích, ngoài yếu tố chính sách tiền tệ, giá vàng còn được hỗ trợ bởi lực mua bắt đáy sau giai đoạn giảm mạnh trước đó.

Ngân hàng trung ương đẩy mạnh mua vào, vàng giữ vai trò “tấm khiên phòng hộ”

Theo Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong năm 2025, lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương toàn cầu có thể đạt từ 750 – 900 tấn, khi nhiều quốc gia tiếp tục đa dạng hóa dự trữ ngoại hối trong bối cảnh đồng USD được dự báo bước vào chu kỳ suy yếu dài hạn.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị leo thang cùng nguy cơ lạm phát vẫn là những yếu tố củng cố vị thế của vàng như một “hầm trú ẩn an toàn” truyền thống.

Báo cáo mới nhất của WGC cũng cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu trong quý III tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.313 tấn — mức cao nhất từng được ghi nhận theo quý. Nguyên nhân chính đến từ sự gia tăng mạnh trong nhu cầu đầu tư, đặc biệt từ các quỹ và nhà đầu tư cá nhân tại châu Á.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của WGC, nhận định: “Triển vọng đối với vàng vẫn tích cực khi đồng USD suy yếu, kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức thấp và nguy cơ đình lạm có thể tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đầu tư. Các dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường vẫn chưa đạt đến điểm bão hòa.”

Bức tranh kinh tế toàn cầu: Nhiều rủi ro, nhưng vàng vẫn sáng giá

Giá vàng hiện chịu ảnh hưởng của hàng loạt yếu tố kinh tế - chính trị đan xen. Việc Fed tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất trong các tháng tới có thể tạo ra áp lực điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên, đồng USD yếu đi, căng thẳng địa chính trị leo thang, cùng nỗ lực tích trữ vàng của ngân hàng trung ương vẫn được xem là động lực chủ đạo cho xu hướng tăng giá trong dài hạn.

Các chuyên gia thị trường dự báo, nếu không có biến động lớn, giá vàng thế giới nhiều khả năng sẽ dao động trong vùng 3.950 - 4.000 USD/ounce trong ngắn hạn, trước khi có thể bứt phá khi chính sách tiền tệ toàn cầu trở nên rõ ràng hơn vào cuối năm nay.

Giá vàng phục hồi sau đợt giảm sâu, nhưng đà tăng vẫn mong manh

Trước đó, chỉ trong hai tuần, giá vàng đã giảm gần 11%, khiến giới đầu tư tận dụng cơ hội mua bắt đáy. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng đà phục hồi hiện tại vẫn thiếu nền tảng bền vững, do thị trường chưa có thêm yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ từ các dữ liệu kinh tế hoặc dòng vốn mới.

Ông Bernard Dahdah, chuyên gia phân tích của Natixis, nhận định giá vàng đang đứng trước ba kịch bản điều chỉnh khác nhau:

Kịch bản tiêu cực nhất, vàng có thể rơi xuống vùng 2.000 USD/ounce, chỉ nhỉnh hơn một chút so với chi phí sản xuất trung bình của ngành khai thác.

Nếu dòng vốn đầu tư rút khỏi các quỹ ETF vàng và nhu cầu mua của ngân hàng trung ương suy yếu, giá vàng có thể giảm về mức 2.800 USD/ounce.

Trong trường hợp nhu cầu đầu tư duy trì ổn định nhưng ngân hàng trung ương giảm tốc độ mua vào, giá vàng nhiều khả năng sẽ kiểm định vùng hỗ trợ 3.450 USD/ounce.

Như vậy, biên độ biến động của vàng trong thời gian tới sẽ khá rộng, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước những bất ổn kinh tế toàn cầu.



Tính đến sáng nay, giá vàng thế giới dao động quanh mức 3.963 USD/ounce, với vùng kháng cự quan trọng ở 4.010 USD/ounce. Nếu phá vỡ được ngưỡng này, vàng có thể hướng tới mục tiêu 4.145 USD/ounce. Tuy nhiên, việc duy trì trên mốc 4.000 USD/ounce vẫn là thách thức lớn, khi chỉ báo RSI ở mức 47, phản ánh trạng thái cân bằng giữa lực mua và lực bán.

Theo các nhà giao dịch, giá vàng hôm nay 31/10 nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động trong vùng 3.887 - 4.010 USD/ounce, trước khi xuất hiện tín hiệu xu hướng rõ ràng hơn.

Giới phân tích cho rằng, trong trung hạn, xu hướng tăng của vàng vẫn được củng cố nếu Fed tiếp tục giữ lập trường ôn hòa, đồng thời các rủi ro địa chính trị và lạm phát vẫn hiện hữu. Khi đó, vàng vẫn sẽ là tài sản trú ẩn hấp dẫn, đặc biệt trong bối cảnh bất ổn tài chính và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại.

Triển vọng dài hạn: Vàng giữ vị thế an toàn giữa sóng gió kinh tế

Nhìn chung, giá vàng hôm nay 31/10 phản ánh rõ tâm lý lo ngại của giới đầu tư toàn cầu trước triển vọng kinh tế Mỹ và thế giới. Với việc Fed nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD suy yếu và các ngân hàng trung ương tăng cường tích trữ, vàng tiếp tục giữ vững vai trò “tấm khiên phòng hộ” trước rủi ro thị trường.

Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng, trong ngắn hạn, vàng vẫn có thể biến động mạnh, đặc biệt nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ sắp công bố cho thấy dấu hiệu phục hồi, khiến Fed phải điều chỉnh chính sách.

Về dài hạn, xu hướng giá vàng tăng ổn định vẫn được duy trì, khi yếu tố cơ bản như nỗi lo suy thoái, rủi ro địa chính trị và kỳ vọng giảm lãi suất tiếp tục song hành.