Giá vàng hôm nay 5/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 5/7 tại một số doanh nghiệp như sau: Đối với vàng miếng SJC, các thương hiệu DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch giá vàng miếng ở mức 121,7 - 123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay 5/8: Ba ngày liên tiếp vàng tăng giá không ngừng nghỉ

Cụ thể:



Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 121,7-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 121,7-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 121,7-123,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 120,5-123,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay giảm ở một số thương hiệu, niêm yết ở mức cao nhất là 120,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ và DOJI đều có giá ổn định so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,3 - 118,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều.

PNJ và DOJI đều giao dịch vàng nhẫn ở ngưỡng 117 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,2 - 120,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả hai chiều.

Thương hiệu Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116 - 119 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.



Giá vàng hôm nay 5/8 trên thế giới: Tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Giá vàng thế giới tiếp tục bật tăng phiên thứ ba liên tiếp, đánh dấu một tuần khởi sắc khi hàng loạt yếu tố từ lãi suất, địa chính trị đến nhu cầu đầu tư đều đang nghiêng về phía kim loại quý. Tâm lý thị trường đang dần nghiêng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong thời gian tới – yếu tố then chốt làm giá vàng bứt phá.



Theo Kitco, lúc 6h30 sáng ngày 5/8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 3.383,38 USD/ounce, tăng thêm 20,85 USD/ounce so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.370 VND/USD), vàng thế giới đang có giá khoảng 111,02 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và các loại phí liên quan).

Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 24/7, phản ánh sức hút ngày càng lớn của vàng trong vai trò một “hầm trú ẩn” an toàn giữa những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu.

Không chỉ vàng giao ngay, hợp đồng vàng tương lai tại Mỹ cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng 0,8%, lên đến 3.427,10 USD/ounce – minh chứng rõ ràng cho tâm lý lạc quan của giới đầu tư.

Lãi suất thấp: Lực đẩy vững chắc cho đà tăng của vàng

Một trong những động lực chính đưa giá vàng đi lên trong những phiên gần đây là kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ. Theo công cụ dự báo CME FedWatch, 85% nhà đầu tư tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng đáng kể so với mức 63% ghi nhận cách đây một tuần.

Ông Daniel Pavilonis – chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại RJO Futures – nhận định: “Khả năng Fed cắt lãi suất trong tháng 9 đang ngày càng rõ ràng hơn, và thậm chí có thể tiếp tục hạ trong tháng 12. Trong bối cảnh lạm phát vẫn còn áp lực, đây là điều rất có lợi cho vàng”.

Thực tế, lãi suất thấp thường kéo theo đồng USD suy yếu và giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng – từ đó khiến kim loại quý này trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.



Trong khi chính sách tiền tệ góp phần nâng đỡ giá vàng, những diễn biến căng thẳng trên mặt trận thương mại và địa chính trị cũng đang gia tăng sức ép khiến thị trường tài chính toàn cầu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra các mức thuế suất cao đối với hàng hóa từ nhiều quốc gia: 35% với Canada, 50% với Brazil, 25% với Ấn Độ, 20% với Đài Loan và 39% với Thụy Sĩ. Những động thái này ngay lập tức tác động đến tâm lý nhà đầu tư, làm tăng sự bất ổn và thúc đẩy dòng tiền tìm đến vàng như một phương án phòng vệ hữu hiệu.

Ông Lukman Otunuga – chiến lược gia thị trường tại FXTM – chia sẻ: “Đà tăng của giá vàng đang được củng cố rõ ràng sau khi vượt qua ngưỡng kháng cự 3.330 USD/ounce. Nếu tiếp tục duy trì, vàng sẽ nhanh chóng tiệm cận mốc 3.400 USD/ounce – cột mốc quan trọng về mặt tâm lý".

Nhu cầu vàng trái chiều: Trang sức giảm, đầu tư tăng mạnh

Tại hai thị trường lớn là Trung Quốc và Ấn Độ, nhu cầu trang sức vàng đang chịu ảnh hưởng không nhỏ do giá vẫn neo ở mức cao. Theo Hiệp hội Vàng Trung Quốc, tổng lượng tiêu thụ vàng trong nửa đầu năm 2025 giảm 3,5%, còn 505 tấn, trong đó mảng trang sức giảm mạnh 26% – mức thấp nhất kể từ năm 2009 (trừ năm 2020).

Tuy nhiên, điểm sáng lại đến từ nhu cầu vàng miếng và vàng đầu tư, khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ và tổ chức đều tìm đến vàng như một kênh phân bổ rủi ro.

Dự báo giá vàng: Mục tiêu 3.600 USD/ounce trong tầm tay?

Ngân hàng Citi vừa nâng dự báo giá vàng trong 3 tháng tới từ 3.300 USD lên 3.500 USD/ounce, với biên độ dao động tăng lên 3.300 – 3.600 USD/ounce. Theo các chuyên gia của Citi, những rủi ro về tăng trưởng kinh tế và lạm phát tại Mỹ đang đè nặng, trong khi đồng USD suy yếu có thể đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, Citi còn lưu ý tới chất lượng dữ liệu lao động của Mỹ đang gây tranh cãi. Tổng thống Trump đã quyết định sa thải lãnh đạo Cục Thống kê Lao động sau khi báo cáo việc làm tháng 7 cho thấy sự chững lại đáng kể trong tuyển dụng – kéo theo những nghi ngại về tính minh bạch và trung lập của số liệu.

Ông Marc Chandler – Giám đốc điều hành tại Bannockburn Capital Markets – bình luận: “Nếu xu hướng lãi suất giảm và kinh tế yếu tiếp tục, mục tiêu 3.440 USD/ounce trong quý IV/2025 hoàn toàn khả thi".



Một điểm đáng chú ý nữa là các ngân hàng trung ương từ Trung Quốc, Ấn Độ đến nhiều nền kinh tế đang phát triển vẫn kiên định với chiến lược mua vào vàng để đa dạng hóa dự trữ và giảm phụ thuộc vào USD. Đồng thời, khi thị trường chứng khoán Mỹ có dấu hiệu điều chỉnh, dòng tiền đầu cơ đã quay trở lại với vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Theo Citi, tổng nhu cầu vàng toàn cầu đã tăng hơn 33% kể từ giữa năm 2022, góp phần giúp giá vàng gần như tăng gấp đôi chỉ tính riêng trong quý II/2025.

Giá vàng hôm nay 5/8 trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều ẩn số, vàng đang cho thấy vai trò nổi bật của mình như một “bến đỗ” tài chính an toàn. Với những yếu tố hỗ trợ vững chắc, giới chuyên gia tin rằng xu hướng tăng giá của vàng chưa dừng lại trong ngắn hạn.