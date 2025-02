Giá vàng hôm nay vẫn cao chót vót, kéo dài đợt tăng giá lịch sử

Giá vàng hôm nay (23/2) ổn định ở mức cao

Giá vàng hôm nay tại thời điểm 4h sáng 23/2 trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:

Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng được niêm yết ở mức 89,4 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra, không đổi ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2,3 triệu đồng. Tuy nhiên so với cuối tuần trước, giá vàng tăng 2,1 triệu đồng ở chiều mua và tăng 1,2 triệu đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay (23/2) vẫn cao chót vót, kéo dài đợt tăng giá lịch sử

Tương tự, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng SJC ở giá mua vào 89,4 triệu đồng/lượng và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán là 2,3 triệu đồng.

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 90-91,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. So với hôm qua, giá vàng giữ nguyên chiều mua và giảm 10.000 đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch giữa hai chiều mua bán và 1,6 triệu đồng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 89,6-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra, tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua - giữ nguyên chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 89,6-91,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và giữ nguyên chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay trên thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2,937.44 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,15% so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (25.638 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 90,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới trong tuần đã lập kỷ lục mới ở mức gần 2.955 USD/ounce nhưng đã quay đầu giảm xuống 2.936,3 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng đã tăng thêm hơn 53 USD.

Theo Kitco News, các nhà phân tích chờ theo dõi mốc 3.000 USD/ounce vào tuần tới.

Giá vàng thế giới đã đánh dấu tuần tăng thứ 8 liên tiếp, với giá lên mức cao chưa từng có trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương. Hợp đồng tương lai vàng tháng 4 ổn định trên mức 2.950 USD/ounce.

Kể từ ngày 30/12/2024, vàng đã chứng tỏ sức mạnh đáng kể, tích lũy mức tăng ấn tượng khoảng 300 USD/ounce. Đợt tăng giá này đặc biệt đáng chú ý trong những ngày gần đây, với giá giữ ổn định gần mức kỷ lục.

Đà tăng giá vàng được duy trì phần lớn là nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn ngày càng tăng do lo ngại căng thẳng địa chính trị và bất ổn chính sách. Giám đốc điều hành Philip Newman Công ty tư vấn kim loại quý Metals Focus cho rằng, nhu cầu trú ẩn an toàn cao do những lo ngại liên quan đến chiến lược thuế quan của Tổng thống Donald Trump và những diễn biến xung quanh xung đột Nga-Ukraine đã hỗ trợ phần lớn mức tăng giá gần đây.

Ông Lukman Otunuga, Trưởng bộ phận Phân tích thị trường tại FXTM, lưu ý vàng vẫn còn nhiều dư địa để tăng giá do những bất ổn địa chính trị liên tục gia tăng, nhu cầu đầu tư vào các quỹ ETF vàng cũng tăng những tuần gần đây.

Về mặt kỹ thuật, nếu giá duy trì dưới 2.950 USD, có thể sẽ giảm trở lại mức 2.900 USD. Nếu phe mua đẩy giá vượt qua 2.950 USD, mốc quan trọng tiếp theo sẽ là 3.000 USD.

Ông Christopher Vecchio, Trưởng bộ phận Hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, cho biết động lực tăng giá đang được hỗ trợ bởi các yếu tố nền tảng vững chắc. Điều đó có nghĩa việc giá vàng đạt 3.000 USD/ounce, thậm chí cao hơn chỉ còn là vấn đề thời gian…