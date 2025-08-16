Giá vé máy bay dịp 2/9 tăng nóng

Thị trường vé máy bay nội địa đang bước vào giai đoạn "nóng" khi dịp lễ Quốc khánh 2/9 cận kề, nhiều chặng bay ghi nhận mức giá tăng cao. Trước tình hình này, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo khẩn các hãng bay và đơn vị liên quan nhằm đảm bảo quyền lợi hành khách và nhu cầu đi lại của người dân.

Cụ thể, chặng TP Hồ Chí Minh - Hà Nội dịp 2/9 hiện có mức giá khứ hồi phổ thông dao động từ 4,5–7,5 triệu đồng tùy hãng và giờ bay, cao hơn khoảng 30–50% so với ngày thường. Thậm chí, một số vé giờ đẹp có thể lên tới 5,6 - 6,5 triệu đồng.

Các chặng du lịch biển và nghỉ dưỡng như Hà Nội - Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh - Phú Quốc cũng thể hiện xu hướng tăng giá khi nhu cầu dồn vào các ngày sát lễ. Giá vé khứ hồi Hà Nội đi Đà Nẵng có thể lên tới 3,8-4 triệu đồng, còn TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng là từ 3,4 triệu đồng.

Đặc biệt, vé đi Phú Quốc giai đoạn 29/8-2/9 có giá từ 5,4-8 triệu đồng, được đánh giá là đắt ngang dịp Tết Âm lịch hay 30/4. Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc công ty Du Lịch Việt, cho biết việc giá vé máy bay cao ở hầu hết các điểm đến phổ biến dù nhu cầu chưa "bùng nổ" là "hoàn toàn bình thường" do các hãng bay tính 2/9 là giai đoạn cao điểm, khiến các hãng lữ hành khó có được chùm vé giá tốt và dải giá thấp thường bị đóng.

Trước tình hình này, các hãng hàng không cũng có những động thái khuyến mãi. Vietnam Airlines đã thông báo chương trình giảm giá cho hành trình nội địa khởi hành từ cuối tháng 8 đến hết 31/12/2025 và quốc tế từ 1/9/2025 đến 31/5/2026.

BestPrice Travel khuyến nghị khách hàng nên chốt vé nội địa sớm từ 2–6 tuần trước ngày khởi hành để tránh biến động giá sát ngày. Với vé quốc tế trong khoảng tháng 10-11 thường có cơ hội tốt nhất trước khi giá tăng vào mùa lễ hội. Để tiết kiệm chi phí, BestPrice cũng khuyên hành khách nên lựa chọn giờ bay linh hoạt (sáng sớm hoặc đêm muộn), bay các ngày giữa tuần thay vì cuối tuần, hoặc mua combo vé máy bay kèm khách sạn. Ông Nguyễn Văn Đạt, Giám đốc Điều Hành BestPrice Travel, khuyến nghị khách hàng lên kế hoạch sớm, so sánh nhiều nguồn và cân nhắc mua combo để tối ưu chi phí, đồng thời theo dõi thông tin khuyến mãi chính thức từ hãng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại và đảm bảo công tác phục vụ hành khách dịp cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản chỉ đạo "nóng" tới các đơn vị ngành hàng không dân dụng. Cụ thể:

Các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về giá vận chuyển hàng không nội địa, bán vé trong phạm vi khung giá và chính sách giá của hãng, kiểm soát chặt chẽ hoạt động bán vé của đại lý.

Cần theo dõi chặt chẽ tình hình đặt chỗ, bán vé để kịp thời điều chỉnh kế hoạch khai thác, bổ sung, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn, đặc biệt là các đường bay đến/đi từ Hà Nội trong các ngày trước và sau dịp nghỉ lễ.

Các hãng cần chủ động và phối hợp với các địa phương, đơn vị du lịch để xây dựng các chương trình khuyến mại, sản phẩm trọn gói hàng không - du lịch (combo).

Đảm bảo sẵn sàng nguồn lực về tàu bay và nhân viên, tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tận tâm, chu đáo trong phục vụ hành khách.

Tăng cường công tác hỗ trợ hành khách, đặc biệt tại khu vực làm thủ tục và kios check-in, khuyến khích thủ tục trực tuyến, và giải quyết kịp thời các phản ánh, khiếu nại phát sinh.

Hạn chế việc dừng khai thác tàu bay với lý do kỹ thuật, việc chậm, hủy chuyến với lý do của hãng hàng không.

Các cảng hàng không phải áp dụng giải pháp điều hành giảm ùn tắc tại các sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, bố trí đủ nhân lực và theo dõi sát hoạt động bay.

Với chỉ đạo khẩn từ Cục Hàng không và động thái từ các hãng bay, kỳ vọng giá vé dịp 2/9 sẽ "hạ nhiệt", giúp người dân thuận lợi hơn trong kế hoạch di chuyển. Tuy nhiên, để chủ động và tiết kiệm chi phí, hành khách vẫn nên lên kế hoạch sớm và lựa chọn lịch trình linh hoạt.