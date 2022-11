Giải pháp kích cầu dịp cuối năm - In thẻ cào trúng thưởng

Vì sao doanh nghiệp chọn giải pháp in thẻ cào trúng thưởng

Dịp Tết đến là dịp mà người dân háo hức mua sắm, đây là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho các doanh nghiệp thực hiện việc kích cầu sản phẩm, tăng doanh số bán hàng, tiếp cận nhiều hơn với các tệp khách hàng mới. Một trong những cách đơn giản mà doanh nghiệp có thể áp dụng đó là khuyến mãi in thẻ cào trúng thưởng. Đây là hình thức khuyến mãi truyền thống nhưng hiệu quả mà in thẻ cào trúng thưởng mang lại là vô cùng hiệu quả cho doanh nghiệp. Việc người dân thường có nhu cầu thử vận may ngày Xuân sẽ là dịp mà doanh nghiệp có thẻ tăng doanh thu và tăng độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm của mình một cách hiệu quả.

Thông thường các loại thẻ cào trúng thưởng mà chúng ta hay bắt gặp như:

Thẻ cào trúng thưởng

Thẻ cào may mắn

Thẻ cào tích điểm

Thẻ cào nhập mã.

Những lợi ích cụ thể mà doanh nghiệp có được khi in thẻ cào:

Giúp kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy doanh số bán hàng đặc biệt là các dịp quan trọng cuối năm, dịp Tết

Tạo sự thu hút đặc biệt giúp người tiêu dùng nâng cao độ nhận diện thương hiệu, sản phẩm

Đơn giản nhưng là kênh quảng bá hiệu quả cho thương hiệu, sản phẩm công ty

Giúp tăng sự chú ý, sự quan tâm của khách hàng đến các chiến dịch Marketing tiếp theo

Giải quyết lượng hàng tồn kho

Thu thập được dữ liệu khách hàng sử dụng dữ liệu này cho chiến dịch marketing tiếp theo

Tạo được mối quan hệ bền vững với khách hàng cũ, cũng như tiếp cận được những khách hàng mới.

Những doanh nghiệp nào nên áp dụng in thẻ cào trúng thưởng dịp Tết

Gần như tất cả các ngành hàng đều có thể áp dụng hình thức thẻ cào trúng thưởng vào các chiến dịch khuyến mãi của công ty. Tuy nhiên theo những nghiên cứu khảo sát những ngành dưới đây được xem là những ngành phù hợp và là những đối tượng thường xuyên sử dụng hình thức kích cầu bằng thẻ cào nhất:

Hàng tiêu dùng: Sữa, bánh kẹo, bia, cà phê, dầu ăn, bột giặt…

Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Đồ gia dụng: nồi chiên không dầu, nồi cơm điện, tủ lạnh, lò vi sóng,...

Đồ điện tử: điện thoại, laptop, tivi,..

Các hãng xe máy, xe điện,...

Đặc biệt hơn trong dịp Tết đây lại là những sản phẩm khá cần thiết mà mọi người mua sắm việc thực hiện các chương trình khuyến mãi sẽ là thời điểm không thể tốt hơn để tăng doanh số bán hàng.