Hoa hậu H’Hen Niê: Long An có con người, có món ăn gây thương nhớ

Cũng theo Hoa hậu H'Hen Niê, Long An là tỉnh liền kề TP.HCM rất tiện đi du lịch bằng ôtô, thậm chí đi phượt bằng xe máy. Long An có nhiều điểm du lịch đậm đà bản sắc sông nước, nhiều điểm du lịch thú vị đặc biệt.

Hoa hậu H’Hen Niê du lịch tại Làng nổi Tân Lập, Long An





Những sản phẩm du lịch sông nước độc đáo

Tại cuộc họp báo, Tổng đạo diễn Chương trình khai và bế mạc Tuần văn hóa-du lịch Long An 2022 Hoàng Duẫn cũng cho rằng, sẽ tạo điểm nhấn đặc biệt về du lịch sông nước Tuần Văn hóa-du lịch tỉnh Long An 2022.

Đạo diễn Hoàng Duẫn cho rằng, tỉnh Long An có lợi thế liền kề TP.HCM. Nếu đi du lịch sông nước miền Tây, khách du lịch sẽ đến Long An trước.

"Long An có diện tích Đồng Tháp Mươi lớn nhất so với Tiền Giang và Đồng Tháp. Đồng Tháp Mười của Long An có Làng nổi Tân Lập, làng nghề làm trống, khu dược liệu… rất đặc biệt, là lợi thế của Long An so với các tỉnh miền Tây", Đạo diễn Hoàng Duẫn chia sẻ.

"Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022" là một trong những hoạt động quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh Long An nhằm góp phần đưa du lịch Long An ngày càng phát triển; tạo điểm nhấn để phát triển du lịch gắn với việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên nhiên và làng nghề truyền thống.

Cảnh ma mị khi hoàng hôn buông ở Đồng Tháp Mười "gây thương nhớ" khách du lịch. Ảnh: Trần Đáng





Thông qua các hoạt động của sự kiện, du khách sẽ được giới thiệu về Long An - một địa phương mang vẻ đẹp thanh bình của sông nước, nơi có hai dòng sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây hữu tình, thơ mộng đã đi vào thơ ca, âm nhạc. Bên cạnh đó, sẽ hiểu và cảm nhận rõ hơn sự thân thiện, hiếu khách, nghĩa tình của người Long An.





Đón 1 triệu khách du lịch vào cuối năm 2022

Thông qua "Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2022", tỉnh Long An sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch hấp dẫn, ẩm thực đặc trưng, các dịch vụ du lịch chất lượng gắn kết giá trị văn hóa đặc sắc của tỉnh Long An"Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc".

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, hiện Long An có 121 di tích văn hóa lịch sử. Trong đó có, 21 di tích cấp quốc gia.

Họp báo Tuần Văn hóa-du lịch tỉnh Long An 2022. Ảnh: Trần Đáng





"Long An đang nỗ lực trở thành một tỉnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, có vị trí xứng tầm trong khu vực ĐBSCL. Song hành với phát triển kinh tế, Long An cũng tập trung xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mạnh trong tương lai", ông Dũng cho biết.

Hiện, tỉnh Long An đã đầu tư hoán chỉnh các điểm du lịch. Ngành du lịch Long An đặt mục tiêu đến cuối năm 2022, Long An sẽ đón tiếp 1 triệu du khách.

"Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022" tổ chức từ ngày 17/9 đến 21/9/2022.