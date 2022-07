iPhone 8/iPhone 8 Plus vẫn đẳng cấp, giá rẻ bất ngờ

30/07/2022 6:00 AM (GMT+7)

Đến nay mặc dù đã gần 5 năm tuổi nhưng bộ đôi iPhone 8/8 Plus vẫn còn khá ổn định. Tất nhiên việc mua mới bộ đôi iPhone này hiện là không thể, người dùng chỉ có thể mua dưới dạng hãng cũ. Hãy thử điểm lại những điều mà iPhone 8/8 Plus vẫn còn tốt tại thời điểm 2022

Theo khảo sát thị trường, người dùng hiện có thể mua được iPhone 8 và iPhone 8 Plus với tầm giá từ 4.190.000 đồng và 6.190.000 đồng. Mức giá chỉ ngang với một số smartphone tầm trung. Điều này cũng là khá vô địch đối với một chiếc smartphone đã ra mắt gần nửa thập kỷ.

Thông tin sản phẩm

Thừa hưởng những thiết kế đã đạt đến độ chuẩn mực, thế hệ iPhone 8 Plus thay đổi phong cách bóng bẩy hơn và bổ sung hàng loạt tính năng cao cấp cho trải nghiệm sử dụng vô cùng tuyệt vời.

Thiết kế từ kính và kim loại

Smartphone iPhone 8 Plus giữ nguyên hoàn toàn những đường nét thiết kế đã hoàn thiện từ thế hệ trước nhưng sử dụng phong cách 2 mặt kính cường lực kết hợp bộ khung kim loại.

Mặt lưng kính bo cong 2.5D thời thượng, khung kim loại được gia cố cứng cáp, bền bỉ hơn với 7 lớp xử lý màu sơn, hạn chế bong tróc. Thay đổi này đồng thời loại bỏ chi tiết đường anten thừa ở mặt lưng như các thế hệ trước, mang đến vẻ đẹp hoàn hảo hơn.

Camera kép chuyên nghiệp

Không có sự thay đổi trong thông số camera (vẫn là cụm camera kép cùng độ phân giải 12 MP so với chiếc điện thoại IPhone 7 Plus), chiếc điện thoại iPhone này chủ yếu được tập trung nâng cấp về ống kính, cảm biến, vi xử lý hình ảnh để nâng cao chất lượng ảnh chụp.Khả năng zoom quang 2X không thay đổi chất lượng cũng như xóa phông chân dung vẫn được tích hợp trên iPhone 8 Plus cùng với Portrait Lighting, tính năng chụp ảnh sân khấu hoàn toàn mới.

Camera trước vẫn là độ phân giải 7 MP cùng tính năng chụp chân dung ánh sáng sân khấu đặc biệt.

Chip Apple A11 cùng với thực tế ảo AR

Một trong những điểm nhất quan trọng nhất ở thế hệ Apple iPhone 8 Plus chính là sức mạnh phần cứng, con chip Apple A11 như trên iPhone X cho hiệu năng vượt trội hơn rất nhiều so với trước đây. Vi xử lý Apple A11 còn đặc biệt tối ưu cho 3D và thực tế ảo tăng cường AR, một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ trên smartphone.

Màn hình rộng hoàn hảo

Kích thước màn hình vẫn là 5.5 inch, giữ nguyên độ phân giải Retina HD sắc nét nhưng thế hệ iPhone 8 Plus lại có thêm những cải tiến đáng giá hơn, về độ phủ màu lớn hiển thị màu sắc chính xác hay công nghệ True Tone từ iPad Pro 2017.

Hỗ trợ sạc nhanh, sạc không dây

Nhờ thiết kế mặt lưng kính mà iPhone 8 Plus đã có thể tích hợp thêm công nghệ sạc không dây tiên tiến cho sử dụng an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, một nâng cấp phải kể đến nữa là khả năng hỗ trợ sạc nhanh đạt 50% chỉ sau 30 phút, tuy nhiên bộ phụ kiện theo kèm máy chưa bao gồm sạc nhanh.

Vẫn được hỗ trợ iOS 16

Nếu nhìn vào danh sách hỗ trợ iOS 15, bạn có thể thấy cả những chiếc iPhone gần 7 năm tuổi như 6S và 6S Plus vẫn còn được hỗ trợ, vì vậy iPhone 8 chắc chắn vẫn sẽ còn nằm trong danh sách hỗ trợ phần mềm đầy đủ của Apple trong vòng 2-3 năm nữa.