Kem đánh răng Colgate bị đình chỉ lưu hành do nguy cơ sức khỏe

Bộ Y tế Costa Rica hôm 13/8 đã yêu cầu Công ty Colgate-Palmolive thu hồi và tiêu hủy sản phẩm kem đánh răng Colgate Total Prevención Activa Clean Mint tại thị trường địa phương, do lo ngại rủi ro đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, thông cáo của Bộ Y tế Costa Rica cho biết cơ quan này ban hành quyết định trên “theo nguyên tắc phòng ngừa”, yêu cầu doanh nghiệp ngay lập tức dừng việc tiếp thị, lưu hành và tiến hành tiêu hủy sản phẩm đó. Đến nay đã có báo cáo từ một số quốc gia trong khu vực về các tác dụng phụ của sản phẩm Colgate Total Prevención Activa Clean Mint như làm tổn thương niêm mạc miệng, cảm giác bỏng rát, viêm nướu, sưng môi…

Lệnh ngừng bán kem đánh răng trên cũng bao gồm việc loại bỏ toàn bộ hàng tồn kho khỏi các cửa hàng và tiêu hủy sau đó theo Nghị định số 43896-S, quy định về việc xử lý này đối với các mặt hàng liên quan đến sức khỏe.Bộ Y tế Costa Rica nhấn mạnh biện pháp trên nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, ưu tiên sự an toàn và sức khỏe cộng đồng lên hàng đầu trước bất kỳ sản phẩm nào có nguy cơ gây hại nghiêm trọng hoặc không thể khắc phục, ngay cả khi chưa có đầy đủ bằng chứng khoa học về mức độ hay khả năng xảy ra.

Các chuyên gia y tế cũng khẳng định sẽ giám sát chặt chẽ việc thực thi.Trước đó hôm 7/8, đại diện Công ty Colgate-Palmolive thông báo sẽ tự nguyện thu hồi sản phẩm sau khi làm việc với Bộ Y tế Costa Rica, đồng thời khuyến cáo người dùng ngừng sử dụng sản phẩm nếu họ gặp phải các triệu chứng.Với động thái này, Costa Rica trở thành quốc gia mới nhất ở khu vực Mỹ Latinh thu hồi sản phẩm trên, sau Brazil, Panama, Mexico và Cộng hòa Dominicana.