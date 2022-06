"Kiếm tiền nhanh" dễ bị lừa

Lừa đảo qua tin nhắn, cuộc gọi chiếm tỉ lệ cao

Báo cáo nghiên cứu "Xây dựng lộ trình an toàn hướng tới tương lai thanh toán kỹ thuật số ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC)" do Công ty An ninh mạng và Phòng chống virus Kaspersky mới công bố cho thấy trong số các mối đe dọa kỹ thuật số mà người được khảo sát từng gặp, cao nhất là lừa đảo qua tin nhắn và cuộc gọi (31%). Kế đó là ưu đãi và giao dịch giả mạo (26%); trang web giả mạo (25%); tấn công giả mạo - phishing (24%)...

Cuộc khảo sát này được thực hiện ở Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan và Việt Nam với 1.618 người. Tất cả đều đang làm việc và sử dụng thanh toán kỹ thuật số, có độ tuổi từ 19-65.