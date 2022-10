Kiến nghị Thanh tra giao thông tăng cường xử lý xe tuyến cố định tại Tân Sơn Nhất

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa có báo cáo công tác điều tiết giao thông trong phạm vi sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, trong tháng 9 vừa qua, đơn vị đã kiểm tra và xử lý nhiều trường hợp tài xế, phương tiện vi phạm các quy định về bắt - trả khách trong khu vực.



Cụ thể, từ ngày 1/9 - 30/9, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp và bàn giao với Đồn Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 34 trường hợp tài xế, phương tiện vi phạm với các hành vi dừng/đỗ sai quy định, chèo kéo/bắt khách sai quy định, lưu thông vào đường cấm...

Thanh tra giao thông xử lí xe vi phạm tại Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng phối hợp bàn giao với Thanh tra giao thông Đội 8 (thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM) 20 trường hợp vi phạm các lỗi dừng/đỗ sai quy định.

Cũng trong tháng 9 vừa qua, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng ghi nhận nhiều thời điểm các hãng taxi đăng kí hoạt động tại sân bay nhưng không đủ xe phục vụ hành khách. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không đã liên lạc yêu cầu các hãng gọi về sân bay, đồng thời bố trí nhân viên duy trì trật tự, an ninh trong khu vực.

Đáng chú ý, để đảm bảo an toàn trong thời gian tới, Công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị Thanh tra giao thông có mặt tại khu vực sân bay giờ cao điểm trong các ngày phối hợp cùng lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để kịp thời xử lí các trường hợp xe chạy tuyến cố định đón khách sai quy định, gây mất an ninh trật tự khu vực nhà ga sân bay. Hiện tại, lực lượng kiểm soát an ninh không có chức năng xử phạt cũng như biện pháp chế tài đối với các chủ phương tiện cố tình vi phạm.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lí nhiều trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Ảnh: H.T

Đồng thời, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp giải quyết tình trạng phương tiện 2 bánh, Grab đậu xe dưới lòng lề đường Trường Sơn (tiếp giáp lối ra ga quốc tế, quốc nội) và dưới gầm cầu vượt, cạnh cây xăng Sasco để đón khách gây mất trật tự, an toàn giao thông. Nhất là trong thời điểm không có lực lượng chức năng kiểm tra, xử lí, gây khó khăn trong công tác triển khai, đảm bảo an ninh an toàn chuyến bay chuyên cơ.

Trước đó, vào cao điểm sau Tết Nguyên đán và cao điểm hè, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt khi các chuyến bay đến liên tục hạ cánh khiến nhà ga quá tải. Hành khách phải vật vạ chờ đón xe taxi, xe công nghệ. Nhiều người phản ánh tình trạng xe taxi, xe dù chèo kéo, chặt chém hành khách gây mất an ninh trật tự.

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để tăng cường kiểm soát, xử lí chặt chẽ các trường hợp vi phạm trên để bảo bảo an ninh, trật tự tại khu vực.