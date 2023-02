Lăng kính chứng khoán: Ngừng mua mới và tiếp tục theo dõi

Nhóm vốn hóa lớn quay đầu khiến VN-Index kết phiên trong sắc đỏ nhẹ, nhà đầu tư còn e dè đứng ngoài diễn biến khó lường của thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/2,VN-Index giảm nhẹ 0,44 điểm, tương ứng 0,04% xuống 1,077,15 điểm với 185 mã tăng, 216 mã giảm và 69 mã đứng.

HNX-Index giảm 0,03 điểm, tương ứng 0,01% về 215,28 điểm với 75 mã tăng, 82 mã giảm và 56 mã đứng giá. UPCoM-Index tăng 0,66 điểm, tương ứng 0,88% lên 75,54 điểm. Chỉ số đại diện nhóm VN30 ghi nhận mức giảm cao nhất 7,78 điểm với 16 mã giảm

Thanh khoản hôm nay là một sự kiện quan trọng. Tổng giá trị khớp lệnh toàn sàn đạt 11.969 Tỷ đồng, giảm 6,6% so với phiên trước, trong đó, giá trị khớp lệnh toàn sàn HoSE đạt 10.791 Tỷ đồng, giảm 2,3%. Nhóm VN30 được sang tay 5,594 Tỷ đồng.

Biến động giá trong tuần theo ngành (Nguồn: VCBS).

Khả năng thị trường cao sẽ tiếp tục rung chuyển

Chứng khoán VCBS: Dưới góc nhìn kỹ thuật, VN-Index kết tuần với cây nến Spinning Top để thấy tâm lý thận trọng, liên doanh của nhà đầu tư sau phiên giảm điểm mạnh vào giữa tuần. Tại khung đồ thị ngày, 2 chỉ báo quan trọng là MACD và RSI vẫn chưa cho tín hiệu tích cực trở lại mà mới đi ngang cho thấy áp lực bán hiện chỉ là tạm thời hạ nhiệt. Tuy nhiên, trên khung đồ thị giờ, 2 chỉ báo này đang có xu hướng tạo ra đầu tiên nên tạm thời rủi ro của VN-Index trong thời gian ngắn sẽ giảm.

Với diễn biến hiện tại, khả năng cao thị trường sẽ tiếp tục rung lắc với biên độ cơ sở và VCBS kỳ vọng sẽ xuất hiện sự phân hóa rõ ràng hơn giữa các nhóm cổ phiếu trên thị trường trong các phiên tới. Trong trường hợp đó, lực cầu xuất hiện trở lại có thể giúp VN Index kích hoạt sau khi chạm khu vực giao cắt với MA20 và nhà đầu tư có thể canh ngân hàng với tỷ trọng từ 10% – 15% đối với các mã thuộc quyền ngành ngân hàng có vốn hóa lớn và có xu hướng Dẫn dắt thị trường chung phục hồi.

Dự báo xuất hiện rủi ro giảm điểm trong tuần tới

Chứng nhận BOS: Về kỹ thuật, VN-Index phản ứng tại MA20 cho thấy tâm lý của thị trường vẫn lạc quan vào xu hướng tăng. Tuy nhiên, điểm số vẫn đóng cửa với sắc đỏ là điểm trừ khi lực lượng không đủ mạnh. Chỉ báo MACD cắt xuống đường tín hiệu, đồng pha với việc MA5 cắt xuống MA10 là tín hiệu cảnh báo đáng chú ý.

Thị trường được dự báo xuất hiện có giảm điểm trong tuần tới. Các nhà đầu tiên được quảng cáo liên tục mua mới, ưu tiên giữ tiền mặ trong danh mục.

Thị trường có thể vẫn giữ xu hướng phục hồi thời hạn

Chứng khoán Phú Hưng: Theo quan điểm kỹ thuật, VN-Index có phiên tăng điểm trở lại. Khối lượng giao dịch bụi giảm xuống dưới mức bình quân 10 phiên, hàm dòng tiền có dấu hiệu thận trọng trở lại. Không những vậy, chỉ số vẫn đóng cửa dưới MA5, cùng với MACD hướng xuống và hai đường DI hội tụ, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chưa được bỏ hết.

Tuy nhiên, chỉ số được hỗ trợ bởi MA20 và hình thành thân nến có thể hiện áp lực giảm đang được trung hòa tại khu vực hỗ trợ này, cùng với đường MA20 giữ trạng thái hướng lên tích cực, cho thấy chỉ số vẫn but thecơ hội được giữ xu hướng phục hồi thời hạn.

Do đó, trong trường hợp chỉ số sớm vượt qua được áp lực của MA5 thì sẽ tiến lên thử sức kháng kháng gần quá đỉnh cũ 1.124 điểm hoặc xa hơn là vùng 1.157 điểm (MA200). Nhìn chung, thị trường có thể vẫn giữ xu hướng phục hồi trong thời hạn ngắn. Do đó, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp điệu kỹ thuật để tái tạo cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn.

Thị trường vẫn có cơ hội hình thành nhịp hồi phục ngắn

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC): Tiếp nối trạng thái thận trọng trong phiên bản trước, biến giao dịch của thị trường vẫn chưa có nhiều đất thay thế. Các số duy nhất vẫn đang thăm dò cung cầu trong biên độ cơ sở 1.070-1.083 điểm của VN-Index, tương ứng với 1.082-1.100 điểm của VN30-Index.

Do đó, thị trường vẫn có cơ hội hình thành một nhịp hồi phục ngắn hạn để kiểm tra lại áp lực của các nguồn cung cấp tại vùng cản 1.090-1.100 điểm của VN-Index trong phiên kế tiếp. Theo đó, nhà đầu tư vẫn cần quay lại để quan sát diễn biến cung cầu trong thời gian tới để đánh giá lại trạng thái của thị trường và thời kỳ tạm thời nên lưu tâm thế thận trọng với những phiếu cổ phiếu đã tăng nhiệt thời gian qua.