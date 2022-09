Mì in kinh Phật

Một gói mì có khoảng 260 ký tự kinh Phật. Chữ in trên sợi mì sắc nét, rõ ràng và được in bằng mực làm từ hỗn hợp than tre và màu caramel có nguồn gốc từ lúa mì. Các ký tự này sẽ mờ dần khi mì được luộc chín nhưng vẫn có thể đọc được. Ảnh: Sora News.