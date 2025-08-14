Mũ, áo và loạt phụ kiện hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9
V.A
14/08/2025 1:57 PM (GMT+7)
Chưa đầy một tháng nữa là đến lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945–19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Trên khắp các sàn thương mại điện tử, cửa hàng trực tuyến và các thương hiệu lớn nhỏ rất nhiều các sản phẩm, phụ kiện... hút khách nhờ lấy cảm hứng từ Quốc khánh 2/9.
Danh mục sản phẩm “hot” khiến người tiêu dùng mê mẩn
Thời trang: Mãnh liệt nhưng tinh tế
Áo phông in hình cờ đỏ sao vàng: Chiếm sóng mạnh mẽ trên thị trường, phù hợp từ học sinh đến người cao tuổi. Giá dao động đa dạng từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, phổ biến nhất là loại cotton giá 100.000–200.000 đồng.
Áo dài Quốc khánh: Được nhiều chị em lựa chọn cho ngày lễ trang trọng. Giá từ 300.000–450.000 đồng/mẫu, áo dài cho bé có giá từ khoảng 149.000 đồng.
Các thương hiệu của người Việt như Coolmate, Canifa, BOHEE, Yody đưa vào các bộ sưu tập thời trang với khăn choàng, quạt, sticker, áo thun… sử dụng gam màu đỏ – vàng và họa tiết cờ, chim bồ câu, tạo hiệu ứng thẩm mỹ lẫn giá trị tinh thần.
Bộ sưu tập “Yêu nước từ trong nôi” của Canifa có sức hút đặc biệt và phù hợp nhiều độ tuổi, giá từ 169.000–299.000 đồng/sản phẩm, đi kèm ưu đãi 20–30% cho nhóm khách, cùng mini-game để kích thích tương tác.
Phụ kiện & lưu niệm: Những món quà đầy biểu tượng
Phụ kiện như móc khóa, balo, túi tote, cờ mini, băng rôn, nón “sao vàng” được phân phối rầm rộ với mức giá dễ chịu từ 15.000–100.000 đồng/chiếc.
Ốp điện thoại, charm, bookmark, lót cốc, sổ tay mang biểu tượng quốc kỳ, hình ảnh lịch sử như Bác Hồ, Quảng trường Ba Đình, dòng chữ “Độc lập–Tự do–Hạnh phúc” trở thành món quà tinh tế, giàu ý nghĩa.
Trang sức: vừa tinh xảo vừa khắc sâu ý nghĩa
Trang sức cờ đỏ sao vàng như nhẫn bạc, lắc tay, dây chuyền charm nhỏ nhắn, độc đáo – đây là món quà ý nghĩa, cũng là biểu tượng tinh thần. Nhẫn bạc có giá trên 900.000 đồng.
Ẩm thực & quà tặng: Sáng tạo gắn kết thời đại
Bánh Trung thu phiên bản Quốc khánh với cách tạo hình tinh xảo, giá từ 130.000–150.000 đồng/chiếc, tăng thêm không khí lễ hội ấm cúng, kết nối giữa truyền thống và hiện đại.
Xu hướng thị trường và lý do thành công
Tự hào dân tộc trực tiếp thành sản phẩm
Sự kết hợp giữa yếu tố tượng trưng – quốc kỳ, biểu tượng lịch sử – và thiết kế hiện đại, đã kiến tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ. Người mua không chỉ dùng hàng hoá mà còn thể hiện tình yêu nước, trân trọng bản sắc dân tộc trong đời sống thường nhật.
Đa dạng chủng loại – Tiếp cận rộng rãi
Từ thời trang, phụ kiện, trang sức đến thực phẩm, mức giá trải dài từ phổ thông đến cao cấp, phục vụ mọi đối tượng. Không ai bị bỏ lại trong "làn sóng Quốc khánh".
Tạo nền tảng cho các xu hướng lâu dài
Nhiều thương hiệu thấy được sức sống tiềm tàng trong các sản phẩm gắn kết giá trị văn hóa, và nhìn ra khả năng phát triển thành dòng sản phẩm kinh doanh ổn định. Đây là tín hiệu tốt cho mảnh ghép “thương mại văn hóa” trong tương lai.
