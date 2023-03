Nghị định mới về trái phiếu doanh nghiệp: 3 điều bắt buộc khi hoán nợ bằng bất động sản

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an: Có thể coi vụ đăng kiểm giống như vụ Việt Á. Số bị can chắc chắn sẽ không dừng con số gần 400 bị can này vì các tỉnh đang tiếp tục kiểm tra.