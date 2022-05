Nguyên trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM: Bất hợp lý sách khổ to, bàn học lại quá nhỏ

Việt Nam đã vươn lên tốp 3 nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là cơ cấu phát triển doanh nghiệp (DN) ngành dệt may đang bị mất cân đối, DN may chiếm đa số trong khi DN sản xuất nguyên phụ liệu lại rất ít.