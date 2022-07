Nhiều thương hiệu lạ xác nhận tham dự Triển lãm ô tô Việt Nam 2022

Theo thông tin từ BTC Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2022, tính đến cuối tháng 6, đã có 14 hãng xác nhận đăng ký tham gia. Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Audi, Toyota, Honda… cũng có một số hãng xe mới như Jeep, MG hay RAM. Đáng chú ý có một số thương hiệu lạ lẫm với khách hàng Việt Nam như Brabus (hãng độ xe nổi tiếng), Morgan hay cả xe máy điện Dat Bike.

Brabus sẽ tham dự VMS 2022





Được biết, Brabus Việt Nam sẽ mang đến triển lãm VMS 2022 những sản phẩm tốt nhất của mình là các dòng S-Class và G-Class được “Brabus hoá”.

Còn Morgan sẽ trưng bày 2 dòng xe mới nhất là Morgan Plus Four và Morgan Plus Six đồng thời giới thiệu khung gầm nhôm CX-Generation hoàn toàn mới (All-new CX-Generation aluminum platform) - công nghệ nổi bật làm nên tên tuổi cho dòng xe flagship Plus Six.

Morgan Plus Four cũng sẽ xuất hiện tại VMS 2022



Theo BTC VMS 2022, bên cạnh các thương hiệu ô tô, VMS 2022 mở rộng quy mô và đã có sự xác nhận đăng ký tham dự của các hãng xe máy, xe phân khối lớn, du thuyền,… cùng các sản phẩm trong ngành công nghiệp hỗ trợ.

Bởi vậy, sự xuất hiện của các thương hiệu lạ được xem như làn gió mới, một trong những điểm nhấn của VMS năm nay.

Bên cạnh đó, BTC cũng hé lộ về những mẫu xe các thương hiệu đã quen thuộc sẽ trưng bày tại VMS 2022. Cụ thể, như Audi sẽ mang đến những mẫu xe sang trọng như A8L 2022 hay mẫu SUV điện Audi e-tron quattro mới.

Mercedes-Benz EQS là điểm nhấn tại gian hàng của thương hiệu ngôi sao ba cánh tại VMS 2022



Mercedes-Benz Việt Nam sẽ lần đầu tiên trưng bày dòng sản phẩm chủ lực trong phân khúc xe điện hạng sang là Mercedes EQS. Nhiều dòng xe đặc biệt khác từ Mercedes-Benz cũng như các thương hiệu con Mercedes-Maybach và Mercedes-AMG cũng sẽ có những phần trình diễn bất ngờ.

Về phần Subaru, tại VMS 2022, thương hiệu sẽ chính thức ra mắt mẫu xe WRX và WRX Wagon thế hệ mới. Outback 2.5i-T EyeSight và BRZ 2.4 AT EyeSight cũng là những mẫu xe tiêu biểu có mặt tại triển lãm năm nay.

Volvo trưng bày các dòng xe mới và an toàn nhất



Volvo mang đến VMS 2022 các mẫu xe đạt nhiều giải thưởng trên thế giới như XC90 Recharge/Inscription, S90 LWB Inscription, XC60 Recharge/Inscription, V60 Cross Country… với hàng loạt công nghệ an toàn và hỗ trợ lái nâng cao.

Cũng tại triển lãm năm nay, các tên tuổi như Honda, Mitsubishi Motors, Lexus, MG, Toyota,… sẽ trình làng những sản phẩm và công nghệ mới nhất của mình tại thị trường Việt Nam.

Về ngành công nghiệp hỗ trợ, VMS 2022 sẽ quy tụ các thương hiệu với những sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực, mang đến sự đa dạng cho triển lãm. Tiêu biểu là phụ tùng, phụ kiện ô tô Auto Parts Center, KATA; phim cách nhiệt STEK, Ngôi sao; lốp xe Yokohama; dầu nhờn, dầu nhớt Liqui Moly, camera hành trình Vietmap,...

Với sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực trưng bày, VMS 2022 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm mới, xứng đáng là triển lãm thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong nhiều năm qua.