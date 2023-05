Những điểm đặc biệt trong lễ đăng quang của Nhà vua Anh Charles III

Tuy nhiên, Nhà vua Charles cho biết ông có dự định làm đơn giản lễ đăng quang, với thời lượng diễn ra buổi lễ rút ngắn so với buổi lễ đăng quang Nữ hoàng Elizabeth II kéo dài 3 tiếng trước đây. Số lượng khách mời cũng chỉ giới hạn trong 2.800 khách, kém xa so với con số 8.000 người dự lễ đăng quang của Nữ hoàng.

Trong buổi lễ do Tổng Giám mục Canterbury tiến hành, Nhà vua Charles III sẽ được bôi dầu, nhận bảo vật truyền thống bao gồm quả cầu và vương trượng, được đội Vương miện Thánh Edwards. Vợ của Nhà vua, bà Camilla, sẽ lên ngôi hoàng hậu.

Buổi lễ đăng quang của Nhà vua Charles III sẽ vừa mang âm hưởng nghi thức thời trung cổ nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại, tạo ra những nét mới so với truyền thống kéo dài hơn 1.000 năm và có những khác biệt so với lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II 70 năm trước.

Trước sự thay đổi trong cấu trúc tôn giáo của Vương quốc Anh, các nhà lãnh đạo của các tôn giáo bao gồm Phật giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái, Hồi giáo và đạo Sikh sẽ giữ một vai trò trong lễ đăng quang. Điều này phản ánh lời cam kết của Nhà vua Charles III trở thành “người bảo vệ những đức tin”.

Đám rước sau buổi lễ cũng sẽ ngắn hơn hẳn so với quãng đường dài 8 km mà Nữ hoàng Elizabeth và chồng, Hoàng thân Philip, đã đi vòng quanh London vào năm 1953. Vợ chồng Nhà vua Charles III và Camilla dự định ngồi trên xe ngựa kéo hiện đại, đi dọc tuyến đường dài 2 km từ Cung điện Buckingham đến tu viện. Sau khi đăng quang, họ sẽ tiếp tục ngồi trên cỗ xe ngựa 260 năm tuổi để trở về cung điện.

Theo hãng tin AP, chi phí cho 3 ngày diễn ra lễ đăng quang ước tính là 100 triệu bảng Anh. Trước đó, ngày 2/5, Cung điện Buckingham cho biết họ sẽ công bố chi tiết về chi phí của lễ đăng quang “vào đúng thời điểm”. Lễ đăng quang là một nghi lễ của nhà nước do đó sẽ dùng ngân sách công. Điều này đồng nghĩa với việc những người dân nộp thuế sẽ thanh toán khoản chi này.

Năm 1953, chi phí tổ chức lễ đăng quang cho Nữ hoàng Elizabeth II là 1,5 triệu bảng Anh, tương đương 56 triệu euro hiện nay. Chi phí được ước tính tăng gấp đôi cho lễ đăng quang của Vua Charles III chủ yếu là do vấn đề an ninh, đặc biệt khi nguy cơ tấn công khủng bố tiềm ẩn rình rập cao. Khoảng 11.500 cảnh sát sẽ được huy động để đảm bảo an ninh trật tự trong buổi lễ.





Theo AP